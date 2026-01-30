La era de la “slopaganda”: 10 imágenes de IA publicadas por la Casa Blanca

El artículo analiza cómo la Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, ha llenado sus redes sociales con memes, imágenes generadas por inteligencia artificial y deepfakes, en lo que académicos han comenzado a llamar “slopaganda”. Este término se refiere a una mezcla de propaganda política con contenido de IA de baja calidad diseñado para provocar, distraer o manipular la percepción pública mediante imágenes llamativas y emocionalmente cargadas.

La publicación de estas imágenes no es casual, sino que forma parte de una estrategia comunicacional efectiva para desviar la atención de temas de política y movilizar a la base política del presidente. A través de una selección de diez ejemplos, el artículo examina cómo estas piezas visuales funcionan como instrumentos retóricos en el discurso político contemporáneo.

La primera imagen generada por IA publicada por la cuenta de la Casa Blanca en X marcó el tono del segundo mandato de Trump: señaló un punto de inflexión en el que el shitposting que hasta entonces se asociaba a la cultura online de la ultraderecha que lo llevó al poder pasó de foros marginales, como 4chan y Reddit, a plataformas mainstream.

Trump como rey - 19/02/25

La imagen fue publicada junto con un anuncio sobre la derogación del sistema de cobro por congestión vehicular de la ciudad de Nueva York y jugaba con los temores de que Trump gobernara como un rey. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, mostró la imagen en una conferencia de prensa cuando anunció que desafiaría los intentos de bloquear el cobro por congestión: “Nueva York no ha vivido bajo un rey en más de 250 años. Y, por supuesto, no vamos a empezar ahora”. El peaje por congestión sigue vigente.

En otra publicación en Truth Social en octubre, el presidente difundió un video generado por IA en el que se lo muestra como un presidente-rey, con una corona en la cabeza, volando en un avión de combate sobre manifestantes de “No Kings” y arrojándoles excremento. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió la publicación y afirmó: “El presidente usa las redes sociales para marcar un punto. Se puede discutir que probablemente sea la persona más eficaz que haya usado las redes sociales con ese fin. Está usando la sátira para transmitir un mensaje”.

Meme al estilo Studio Ghibli de una mujer siendo deportada - 27/02/25

El generador de memes inspirado en Studio Ghibli de OpenAI se convirtió en una sensación en marzo de 2025, gracias a su inquietante capacidad para traducir cualquier imagen al estilo característico del querido estudio de animación (sin el permiso ni la aprobación de Studio Ghibli).

La Casa Blanca lo aplicó a la imagen de una mujer llorando mientras era arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes de ser deportada. En la publicación también se incluyen la fotografía original, el nombre de la mujer y los presuntos delitos que se le atribuyen.

Para Caldwell, esto demostró cuán al día está la Casa Blanca con las tendencias de internet. “Se suben a memes nuevos, frescos, recién salidos”, dice. Sospecha que miembros del staff presidencial podrían ser visitantes habituales de Know Your Meme. “La tendencia del meme de Studio Ghibli arrancó el 25 de marzo en X; nosotros la cubrimos al día siguiente; y la Casa Blanca la publicó al día siguiente de eso”.

Trump como El Papa - 3/05/25

Esta imagen es una prueba de la disposición y la capacidad de Trump para insertarse en cualquier conversación, incluso en aquellas que no tienen nada que ver con él, y muestra cuán efectivo puede ser hacerlo.

Como era previsible, la imagen se volvió viral, ocupó titulares en todo el mundo y provocó indignación entre grupos católicos y dirigentes políticos. “No hay nada ingenioso ni gracioso en esta imagen, señor presidente”, escribió la Conferencia Católica del Estado de Nueva York. “Acabamos de despedir a nuestro querido papa Francisco y los cardenales están a punto de entrar en un solemne cónclave para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. No se burle de nosotros”.

Como suele ocurrir con este tipo de shitposting, quienes se sintieron ofendidos fueron acusados de no tener sentido del humor. “¿No pueden tomarse una broma?”, dijo Trump poco después en una conferencia de prensa. “No se refieren a los católicos, se refieren a los medios de noticias falsas… a los católicos les encantó”.

Trump como un Jedi - 4/5/25

Trump ha sido objeto de ilustraciones aduladoras hechas por fans a lo largo de toda su carrera política (¿recuerdan las tarjetas digitales coleccionables de Trump?), pero la IA hizo que ese trabajo sea muchísimo más fácil. El 4 de mayo, la Casa Blanca irrumpió en el día especial de los fanáticos de Star Wars con esta imagen del presidente como un Jedi musculoso, sable de luz en mano, rodeado de banderas y águilas. Poco importó que su sable fuera del color equivocado (el de los “buenos” es azul) o que la afirmación de la Casa Blanca de representar a la Rebelión y no al Imperio sonara risiblemente hueca: era puro arte de fantasía.

En 2022, una de las tarjetas coleccionables de Trump pegaba torpemente su rostro sobre el cuerpo de un superhéroe; en julio pasado, algo menos torpemente, fue montado sobre el cuerpo de Superman para colarse en el lanzamiento de una nueva película. Ese mismo mes, la Casa Blanca lo retrató con traje, avanzando de manera heroica hacia el Coliseo. Sus seguidores y aliados también han generado por su cuenta grandes cantidades de contenido similar.

Hakeem Jeffries como un mexicano - 29/10/25

¿Por qué la Casa Blanca eligió poner al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y al líder del Senado, Chuck Schumer, con sombreros y sosteniendo platos de tacos? No importa. Se ven un poco ridículos, es provocadoramente ofensivo y, una vez más, la atención del mundo queda colonizada.

La imagen ilustra lo difícil que es responder a este tipo de contenidos. Forma parte de una broma recurrente que se remonta a un video deepfake que Trump publicó un mes antes, en el que se le superponía a Jeffries un tosco filtro de sombrero y bigote. Ese video fue ampliamente condenado por ofensivo y racista, incluso por el propio Jeffries (quien respondió publicando una imagen real de Trump junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein). La administración Trump luego redobló la apuesta, reproduciendo el video en bucle durante varias horas en las pantallas de la sala de prensa de la Casa Blanca y creando más imágenes en la misma línea, lo que mantuvo activo el trolling.

Bienvenidos a la Edad Dorada - 1/1/26

Pocas personas fuera de la administración Trump creen que Estados Unidos esté viviendo una “edad dorada”, pero eso no le ha impedido a Trump repetir la afirmación. En enero, la Casa Blanca publicó un video generado por IA que mostraba una fachada dorada de la Casa Blanca bajo una lluvia de monedas de oro, con el texto “¿La Casa Blanca? Está en su Edad Dorada”, acompañado por la canción 24K Magic de Bruno Mars.

Aunque el “toque de Midas” de Trump sea más bien una invención de su imaginación, este tipo de proyección de deseos resulta más eficaz de lo que parece. Según un artículo de los académicos Michał Klincewicz, Mark Alfano y Amir Ebrahimi Fard —quienes acuñaron el término “slopaganda”—, “las representaciones neuronales de información que se demostró que era falsa continúan influyendo en las creencias y el razonamiento de las personas incluso después de haber sido corregidas”. En otras palabras, incluso cuando sabés que es falso, tu cerebro igual, en cierto modo, lo cree.

¿Hacia dónde vas, hombre de Groenlandia? - 14/1/26

A primera vista, esto parece una publicación directa del tipo “Trump quiere Groenlandia”. Sin embargo, el mensaje es mucho más oscuro.

Una vez más, explica Caldwell, la publicación juega con un meme popular: la imagen del “cruce dramático” se originó en la serie de manga Yu-Gi-Oh! y empezó a ganar tracción en internet alrededor de 2021.

El lema “Which way, Greenland man?” (“¿Qué camino, hombre de Groenlandia?”) parece remitir a un texto neonazi de 1978 titulado Which Way, Western Man?, en el que el autor supremacista blanco William Gayley Simpson llamaba a la violencia y a la deportación de judíos y personas negras, y sostenía que Hitler tenía razón.

“Es absolutamente impactante ver que esta administración utilice imágenes de este tipo”, dijo Heidi Beirich, cofundadora del Global Project Against Hate and Extremism, que monitorea a grupos neonazis en Estados Unidos. “La idea resulta atractiva para racistas y supremacistas blancos que creen que solo las personas blancas deberían ocupar posiciones de poder”.

En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional publicó un falso aviso de reclutamiento para el ICE con una imagen del Tío Sam en una encrucijada y el lema: “Which way, American man?” (“¿Qué camino, hombre estadounidense?”). A comienzos de este mes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó una imagen con el lema: “One Homeland. One People. One Heritage” (“Una patria. Un pueblo. Un legado”). Los críticos señalaron que evocaba el eslogan de Hitler “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” (“Un pueblo, un imperio, un líder”).

Afiche de propaganda “Apoyá al ICE” - 15/1/26

“La IA es muy buena para reiterar constantemente imágenes del pasado, por lo que puede crear esta imaginería nostálgica del tradicionalismo”, dice Daniel de Zeeuw, profesor adjunto de cultura de medios digitales en la Universidad de Ámsterdam. De ese modo, los mensajes extremistas del presente —como la política de control migratorio militarizada del ICE— pueden insertarse en estilos gráficos más tranquilizadores y familiares, como afiches patrióticos de reclutamiento, pósters de películas de acción de los años 80 o campañas de información pública de la década de 1950 (como en una imagen reciente de Trump retratado como un simpático lechero).

La IA es intrínsecamente retrospectiva, afirma de Zeeuw, ya que se alimenta de imágenes históricas. Esa estética encaja con el movimiento Make America Great Again, que evoca de manera constante un pasado supuestamente “mejor”. Otro ejemplo contundente fue una inquietante publicación del Departamento de Seguridad Nacional en diciembre pasado: una imagen de un auto antiguo en una playa desierta bordeada de palmeras, con el lema “Estados Unidos después de 100 millones de deportaciones”. Irónicamente, la imagen original había sido pintada por el artista japonés Hiroshi Nagai, quien denunció que fue utilizada sin su autorización.

El arresto de Nekima Levy Armstrong - 22/1/26

“No va a aparecer en Twitter”, dijo el agente que filmaba a la abogada de derechos civiles de Minneapolis Nekima Levy Armstrong, una de las activistas más destacadas de la ciudad, mientras era arrestada el jueves pasado. Sin embargo, a las pocas horas sí apareció: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó una imagen fija del video, en la que Armstrong se muestra serena y con escasa expresión emocional.

Media hora después, la cuenta de la Casa Blanca en X publicó una versión significativamente alterada de la misma imagen: esta vez, Armstrong aparece exageradamente angustiada, con lágrimas corriéndole por el rostro. Su tono de piel también parece haber sido oscurecido. La imagen llevaba el siguiente texto: “Arrestada: agitadora de extrema izquierda Nekima Levy Armstrong por orquestar disturbios en iglesias en Minnesota”. En realidad, Armstrong estaba manifestándose durante un servicio religioso encabezado por un pastor presuntamente vinculado al ICE y fue liberada más tarde sin cargos.

Hasta ese momento, la producción generada por IA de la Casa Blanca había sido notoriamente extravagante: había poco riesgo de confundirla con la realidad. Esta imagen, en cambio, pretende ser una fotografía auténtica —o al menos omite aclarar que no lo es—. No se trata tanto de trolling generado por IA como de un deepfake asistido por IA.

Al igual que con la herramienta Grok compartida recientemente por Musk, que eliminaba la ropa de mujeres y niños sin su consentimiento, también hay algo abusivo en este caso: la IA fue utilizada para intentar humillar a una mujer mediante la manipulación de su imagen, haciéndola parecer más débil y angustiada de lo que realmente estaba.

El hecho de que la falsificación no resulte del todo convincente es parte del objetivo, cree de Zeeuw. “Lo que se comunica acá es la propia falsificación: estás mostrando tu capacidad para falsificar imágenes, para falsificar pruebas”.

Después de que la manipulación fuera denunciada, el subdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Kaelan Dorr, publicó la respuesta: “La aplicación de la ley continuará. Los memes continuarán”.

El pingüino nihilista - 23/1/26

Ante esta imagen de Trump y un pingüino caminando hacia una bandera de Groenlandia, algunos observadores señalaron que los pingüinos en realidad viven en el Polo Sur. Pero, según explica Robert Topinka, profesor de medios digitales y retórica en Birkbeck, Universidad de Londres, eso es perder de vista el punto central de este tipo de publicaciones. “La gente sigue interpretándolas como si fueran una afirmación legítima, un argumento o una prueba, pero en realidad son anzuelos emocionales”. Su objetivo es agitar a la base. “Integrantes del staff de la Casa Blanca dijeron que usan IA porque es la forma más rápida de producir contenido. No es la forma más rápida de decir algo verdadero; es la forma más rápida de difundir su propaganda”.

Para quienes están al tanto, se trata de una variación del meme del “pingüino nihilista”, que se volvió viral en TikTok en las últimas semanas. Está basado en una escena del documental de Werner Herzog de 2007 Encuentros en el fin del mundo, en la que un pingüino se separa inexplicablemente de la colonia y se interna en el interior de la Antártida, rumbo a una muerte segura. “¿Pero por qué?”, se pregunta Herzog. Muchos se hicieron la misma pregunta frente a los quijotescos intentos de Trump por adquirir Groenlandia.

La imagen conecta con lo que Naomi Klein y Astra Taylor bautizaron como “fascismo del fin de los tiempos”, dice De Zeeuw, un concepto según el cual líderes de la industria tecnológica y quienes los habilitan parecen casi desear el fin del mundo tal como lo conocemos, avanzando hacia el abismo como Trump y su pingüino compañero. “Es como si supieran que se están moviendo hacia el final, pero lo hicieran con alegría”.