Gustavo Sáenz apuntó contra Cristina Kirchner: “Estamos cansados de que Cristina digite a dedo todo lo que hay que hacer”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó una dura embestida contra Cristina Kirchner al cuestionar el rol que ejerce como presidenta del Partido Justicialista. “Estamos cansados de que la señora digite a dedo todo lo que hay que hacer”, afirmó, al referirse a la conducción nacional del peronismo y a las decisiones adoptadas sobre los partidos provinciales.

Las declaraciones se produjeron luego de una reunión institucional, pero Sáenz aprovechó la ocasión para exponer un malestar que, según planteó, es compartido por varios dirigentes del interior. En ese marco, denunció prácticas que consideró autoritarias dentro del PJ y reclamó mayor apertura democrática en la toma de decisiones.

El mandatario salteño apuntó especialmente contra la suspensión de elecciones internas y la intervención de estructuras partidarias en distintas provincias, como ocurrió en Jujuy, donde fueron sancionados dirigentes y afiliados. Para Sáenz, ese tipo de medidas refleja una lógica de conducción centralizada que termina debilitando al peronismo en los territorios.

“No se puede construir un proyecto federal si todo se decide desde Buenos Aires”, sostuvo, y remarcó la necesidad de terminar con un esquema que, a su entender, margina a los dirigentes provinciales y limita la participación interna.

El posicionamiento de Sáenz se inscribe en un contexto de creciente tensión dentro del PJ, atravesado por debates sobre liderazgos, estrategias electorales y el futuro del espacio. Mientras el kirchnerismo conserva un peso decisivo en la estructura partidaria, distintos gobernadores e intendentes reclaman una renovación en las formas de conducción y una mayor autonomía para las provincias.