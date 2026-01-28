Fátima Florez recibió a Milei y cantó “Cristina tobillera”

Fátima Florez recibió personalmente al presidente Javier Milei en la puerta del Teatro Roxy de Mar del Plata, donde el mandatario asistió a su espectáculo Fátima Universal como parte de su visita a la ciudad balnearia. Milei llegó acompañado por su hermana Karina y otros integrantes de su entorno, y fue guiado por la humorista hasta la sala en medio de saludos, aplausos y teléfonos en alto.

Durante la función, que combina humor, imitaciones y música, Milei subió al escenario junto a Florez y participó activamente del show, repitiendo una escena que ya había generado impacto en otras presentaciones. El presidente interpretó junto a la artista una versión rockera de una de las canciones del espectáculo, lo que desató una ovación del público que colmó la sala.

El momento de mayor carga política llegó cuando, desde las plateas, comenzó a escucharse el cántico “Cristina tobillera”, en alusión directa a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Florez acompañó el clima del teatro y entonó la consigna, mientras Milei respondió con gestos hacia su tobillo, en sintonía con los gritos y aplausos de los asistentes.

La escena no fue aislada, sino parte de una jornada en la que el presidente combinó agenda política y exposición pública. Antes y después del paso por el teatro, Milei participó de actividades vinculadas a la Derecha Fest, donde volvió a desplegar un discurso confrontativo y a reforzar su narrativa contra el kirchnerismo, en un clima de fuerte identificación con su núcleo de seguidores.

Florez, figura central de la temporada teatral marplatense y conocida por su cercanía con el universo mediático y político, bajó a recibir al presidente y compartió gestos de complicidad durante toda la noche, reforzando una postal donde el límite entre espectáculo y poder político quedó deliberadamente difuso.

La visita presidencial al teatro dejó una imagen singular: un jefe de Estado convertido en protagonista de un show, una artista encabezando consignas políticas desde el escenario y un público que celebró la fusión entre humor, música y confrontación ideológica en plena temporada de verano.