Cúneo Libarona dijo que está “agotado” y que recibió ofertas de canales de TV

Tras meses de rumores sobre su salida del Ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona admitió que se siente “agotado” por la gestión y confirmó que recibió ofertas de dos canales de televisión para realizar tareas de docencia jurídica una vez que deje la función pública. El ministro explicó por qué decidió permanecer en el cargo, habló de su futuro y volvió a defender la reforma penal juvenil que impulsa el Gobierno.

El titular de la cartera de Justicia reconoció el desgaste acumulado tras casi dos años al frente de una de las áreas más sensibles del Gabinete. “Estoy agotado, pero trabajando. Hasta el último día voy a hacer el trabajo de la forma más responsable”, sostuvo, al referirse al nivel de exigencia y exposición que implicó su rol en la administración de Javier Milei.

Consultado sobre los rumores de renuncia que circularon con fuerza desde fines de 2025, cuando había dado a entender que su ciclo estaba cumplido, Cúneo Libarona explicó que finalmente decidió continuar luego de conversaciones con el Presidente y con dirigentes del oficialismo que le pidieron que siguiera en el cargo. Según señaló, su permanencia está atada a la voluntad del jefe de Estado.

En ese contexto, el ministro reveló que recibió propuestas de dos canales de televisión interesados en sumarlo a sus pantallas para realizar docencia jurídica. Según explicó, se trataría de un espacio orientado a explicar el funcionamiento del sistema judicial y a acercar el derecho a la ciudadanía, un aspecto que considera clave para reducir la desconfianza social hacia la Justicia.

En paralelo a estas definiciones personales, Cúneo Libarona volvió a defender el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que el Gobierno busca debatir en el Congreso. Para el ministro, la normativa vigente quedó desactualizada y resulta injusta tanto para las víctimas como para los propios menores, en un contexto en el que, según planteó, se registran delitos graves cometidos por adolescentes que comprenden el alcance de sus actos.

El proyecto oficial propone un sistema penal específico para menores que combine criterios educativos y de resocialización con respuestas más efectivas ante crímenes severos. El funcionario rechazó que la iniciativa implique el envío de adolescentes a cárceles comunes y aseguró que se prevén espacios diferenciados, con formación en oficios y programas de reinserción social.

Sobre su futuro, Cúneo Libarona evitó dar definiciones cerradas. Dijo que aún no sabe si volverá a la abogacía privada o si se dedicará de lleno a la docencia, pero afirmó que, cuando deje el cargo, priorizará volver a los afectos y bajar el nivel de exposición que hoy implica su función. Mientras tanto, su continuidad en el Ministerio de Justicia sigue ligada a las decisiones del Presidente y al avance de las reformas que el Gobierno considera centrales en materia penal.