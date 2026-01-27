Fernando Iglesias le regalo un ramo de flores a la panadería que lo salvó de la hipotermia

La embajada argentina en Bélgica, con sede en Bruselas, estuvo vacante desde junio de 2025; pero con Fernando Iglesias, el Poder Ejecutivo consolidó la representación gubernamental en un destino estratégico para los intereses del país en Europa. La medida se oficializó justo en un momento clave para la relación entre el Mercosur y la UE: horas antes de la esperada firma del histórico acuerdo comercial entre ambos bloques en Asunción, Paraguay. La llegada del flamante embajador coincidió con esas gestiones, lo que, según fuentes gubernamentales, reforzaría la presencia nacional en los procesos diplomáticos y económicos más relevantes de la región.

Sin embargo, el arranque del diplomático fue más que accidentado. Recién llegado a la capital del país europeo en pleno invierno, en redes sociales, Iglesias relató un hecho insólito al ingresar a la sede argentina. "Aprovechando que mi familia todavía no llegó me vine el domingo a trabajar a la oficina. De entrada nomás activé la alarma, que pude desactivar -por suerte- antes de que llegara la policía. Después me metí en el baño y no sabía que se necesita una tarjeta de seguridad para salir por la puerta; de manera que tuve que salir por la escalera de emergencia. Quedé en la calle, en remerita y con 5°, sin teléfono y sin llaves de acceso a mi casa ni a la oficina. Tuvo que venir a auxiliarme la cónsul, a la que llamé con el teléfono que me prestaron las chicas de la panadería de la esquina", posteó Fernando Iglesias compartiendo una foto suya en la sede diplomática.

Pero la anécdota no terminó ahí. En redes sociales, nuevamente, Fernando Iglesias compartió el cierre de esta insólita historia al obsequiarle un ramos de flores y chocolates a la encargada de la panadería que le ayudó otorgándole el celular, para poder comunicarse con los responsables de la seguridad de la embajada. "El domingo, cuando me quedé “encerrado” fuera de la embajada y de mi casa, y estaba a punto de convertirme en homeless, Zorah, la encargada de la panadería de la esquina, me salvó prestándome su celular. Hoy le traje un ramo de flores y unos chocolates. Merci, Zorah!", destacó el embajador en su cuenta personal de X, compartiendo una foto del encuentro.

La designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica fue formalizada mediante el Decreto 6/2026, publicado en el Boletín Oficial el 8 de enero de este año. El ex diputado nacional y figura política alineada con Javier Milei, había culminado su mandato en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2025 y se trasladó rápidamente al servicio exterior tras más de una década en el Congreso.

Casa Rosada justificó la elección de Iglesias no sólo por su cercanía política con el mandatario, sino también por su participación en foros internacionales y su rol como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara baja, lo que, a juicio oficial, le confiere “idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias” para la función. La designación se concretó “en comisión” —una figura constitucional que permite al Poder Ejecutivo cubrir cargos que requieren acuerdo del Senado durante su receso—, y fue acompañada del respectivo plácet de estilo otorgado por el Gobierno belga, un requisito indispensable en diplomacia para confirmar la aceptación del nuevo representante.