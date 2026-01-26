Milei irá a ver a Fátima Florez en Mar del Plata

"Está confirmadísimo que el martes 27 de enero se adelanta la función a las 21 hs en punto", afirmó Fátima Florez al ser entrevistada por La Nación + desde Mar del Plata tras conocerse la presencia de Javier Milei en la función teatral de mañana en el Teatro Roxy Radio City. En el reportaje, la artista detalló: "Sobre el final del show le vamos a preguntar al público si tienen ganas de que el presidente canté, la gente va a decir que sí y hay nos va a deleitar con algún tema seguramente de su repertorio".

Hace unos años, el vínculo entre Milei y Flórez ocupó un lugar inusual en la agenda pública argentina, cruzando los ámbitos de la política, el espectáculo y la vida privada. La relación entre ambos se oficializó en agosto de 2023, cuando el entonces candidato presidencial reveló que mantenía un noviazgo con humorista tras varios encuentros y mensajes intercambiados desde que se conocieron en diciembre de 2022 en el emblemático programa de Mirtha Legrand.

Durante casi ocho meses, la actriz acompañó al líder de La Libertad Avanza en actos públicos, campañas y apariciones mediáticas, incluso asistiendo a funciones teatrales y siendo mencionada por él en discursos como parte de su entorno afectivo más cercano. Pero la ruptura llegó en abril de 2024, anunciada por el propio presidente desde Estados Unidos a través de su cuenta oficial en la red social X. En su mensaje, Milei destacó el “arrollador éxito profesional” de Flórez, con múltiples propuestas laborales internacionales, y la apretada agenda presidencial como factores que habían hecho inviable sostener la relación afectiva en los términos que ambos deseaban.

A pesar de la separación sentimental, que varias fuentes vinculan a Karina Milei como responsable del distanciamiento, ambos continúan la relación en términos de amistad, respeto y admiración mutua. Por supuesto, tras la ruptura con Flórez, la vida sentimental de Milei continuó siendo objeto de atención mediática. Antes de su relación con la humorista, el presidente había tenido una historia también con otra artista. La cantante Daniela Mori mantuvo un noviazgo con el economista en 2018 y 2019. Ambos han hablado en entrevistas posteriores de una conexión marcada por el cariño, y han admitido que con el paso del tiempo conservaron una amistad.

Después de Flórez, Milei entabló un vínculo con la conductora y ex vedette Amalia “Yuyito” González, confirmando un nuevo noviazgo que se prolongó durante casi un año hasta abril de 2025. La ruptura con González fue anunciada públicamente por ella misma durante la emisión de su programa, donde describió la decisión como consensuada, madura y respetuosa, enfatizando que ambos habían compartido una etapa significativa de sus vidas.

En declaraciones este año, Flórez subrayó que mantienen una “linda relación” de amistad y que han dejado en claro que no están involucrados sentimentalmente de nuevo, centrándose cada uno en su vida personal y profesional. Así, el vínculo entre el dirigente libertario y la comediante se inscribe como un capítulo mediático en la biografía del presidente, marcado por la mezcla entre lo público y lo privado, y seguido de múltiples relaciones que han continuado alimentando el interés de la opinión pública.