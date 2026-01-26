Lali dio una charla para estudiantes de medicina con críticas solapadas a Milei

Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena pública, esta vez a partir de una charla brindada a estudiantes de medicina en un encuentro organizado por la Fundación Sí. Frente a futuros profesionales de la salud, la artista ofreció un discurso que, sin menciones directas, fue interpretado como una crítica solapada al presidente Javier Milei, en medio de las tensiones que mantiene con sectores del oficialismo.

Durante su intervención, Lali habló de su recorrido personal y profesional, y reconoció haber atravesado momentos difíciles. “Pasé momentos duros”, señaló, aunque rápidamente relativizó su situación al remarcar que hay personas que atraviesan realidades mucho más complejas. Ese contraste funcionó como punto de partida para un mensaje más amplio, enfocado en la responsabilidad social y el compromiso colectivo.

Dirigiéndose a los estudiantes, destacó la importancia de defender aquello que uno quiere, incluso en contextos adversos. Sin referencias explícitas a la coyuntura política, sus palabras resonaron en un clima marcado por debates sobre el rol del Estado, la salud pública y la educación, lo que llevó a muchos a leer el mensaje como una toma de posición implícita frente al discurso oficial.

Lali también subrayó que la vocación médica implica mucho más que una salida laboral: supone una elección de vida atravesada por valores como la empatía, la solidaridad y la responsabilidad con los demás. En ese sentido, llamó a no bajar los brazos frente a las dificultades y a sostener convicciones aun cuando el contexto resulte hostil.

El fragmento de la charla se viralizó rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de reacciones, reavivando el debate sobre la figura pública de la cantante y su relación con la política. Una vez más, sin pronunciar nombres ni consignas explícitas, Lali logró instalar un mensaje que fue leído como una respuesta indirecta al clima de confrontación que rodea al Gobierno.