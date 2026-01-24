Diego Valenzuela tendrá un lugar clave en el gobierno

Diego Valenzuela se prepara para dar un salto estratégico en su carrera política. El senador provincial dejará de lado momentáneamente su labor legislativa para asumir al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones en la órbita del gobierno nacional. La decisión, que se oficializaría en los próximos días, se enmarca en una reorganización del sistema migratorio impulsada por el presidente Javier Milei y su equipo, con un foco claro en endurecer los controles sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país.

El ex intendente del partido de Tres de Febrero solicitó licencia casi inmediatamente después de jurar como legislador bonaerense, en una jugada que descolocó a gran parte del ámbito político local. Según varios medios, la mano que lo llevó al Ejecutivo nacional fue tanto la actual ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva como de la senadora Patricia Bullrich, quien le habría dado impulso político dentro del gabinete.

La figura de Valenzuela trasciende su rol como funcionario manteniendo un fuerte arraigo en el conurbano, donde ejerció la intendencia desde 2015, reelecto en 2019 y 2023 con mayorías claras. La gestión municipal del ex periodista, inicialmente anclada en las filas del PRO, fue marcando un perfil propio que lo acercó paulatinamente a la órbita del oficialismo libertario.

Ese acercamiento a La Libertad Avanza tiene raíces más profundas que la coyuntura reciente. Milei y Valenzuela compartieron años de estudio de economía en la Universidad de Belgrano hace más de tres décadas, un vínculo personal que trascendió su tránsito posterior por la política partidaria. En el contexto de la campaña presidencial y los meses siguientes a la asunción del mandatario libertario, Valenzuela fue uno de los jefes comunales que ofició de puente entre la agenda del mileismo y los intendentes del conurbano.

La incorporación de Valenzuela ocurre en un momento de redefinición de la política migratoria argentina. Casa Rosada ha impulsado decretos y reformas que buscan ampliar las facultades operativas de Migraciones bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad, con un énfasis explícito en el control de fronteras y la prevención de delitos transnacionales, y no solo en los trámites administrativos habituales. El flamante organismo, utilizando un modelo de agencia, fue diseñado para tener mayor autonomía y rango de secretaría.

por R.N.