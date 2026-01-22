Diputados le reclaman a Milei y Quirno por la firma del “Board of Peace”

El presidente Javier Milei firmó en el Foro Económico Mundial de Davos la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del “Board of Peace”, una iniciativa internacional impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. El acuerdo fue rubricado sin anuncio previo ni detalles públicos sobre su contenido, alcance o impacto económico.

La decisión generó reacciones inmediatas en el Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón reclamó explicaciones formales al Ejecutivo y apuntó directamente al Presidente y al canciller Pablo Quirno. “El Presidente Javier Milei y el Canciller Pablo Quirno deben explicar qué implica la integración al ‘Board of Peace’. En Diputados los esperamos ansiosamente”, escribió el legislador en sus redes sociales.

El reclamo se centra en la falta de información institucional sobre el organismo al que la Argentina decidió adherir. Según trascendió, el “Board of Peace” se presenta como un consejo internacional orientado a la resolución de conflictos, alineado con lineamientos promovidos por Estados Unidos y con vínculos con la estructura de Naciones Unidas.

De acuerdo con el contexto conocido hasta ahora, la iniciativa implicaría compromisos financieros significativos, con estimaciones que ubican el costo potencial para los países miembros en cifras millonarias, además de obligaciones políticas y diplomáticas que podrían condicionar la autonomía de los Estados adherentes. Estos puntos no fueron detallados por el Gobierno al momento de la firma.

En ese marco, desde sectores de la oposición cuestionan que un acuerdo de estas características haya sido sellado sin pasar por el Congreso, ni informar previamente a los legisladores sobre sus consecuencias jurídicas, económicas y estratégicas. El eje del reclamo no es solo el contenido del acuerdo, sino el modo en que fue decidido.

La polémica se suma a otros movimientos internacionales del Gobierno que despertaron debates internos sobre el alineamiento externo de la Argentina y el margen de decisión soberana frente a iniciativas impulsadas desde Washington. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados esperan que el Ejecutivo brinde precisiones formales sobre el alcance real del “Board of Peace” y el rol que tendrá el país como miembro fundador.