Cómo fue el encuentro entre los Milei e Infantino en medio del escándalo que rodea a la AFA

"El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, saludaron en Davos al Presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino", posteo la cuenta Oficina del Presidente en la red social X, el usuario oficial utilizado por el gobierno nacional en el manejo de la difusión protocolar del Jefe de Estado argentino. Acompañando al mensaje, se compartió una fotografía de los tres protagonistas del encuentro.

El presidente argentino mantuvo un breve encuentro con el máximo referente del organismo que comanda el fútbol en el mundo, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. La reunión, que fue difundida principalmente a través de fotografías oficiales y breves registros de prensa, se realizó en medio de una intensa agenda internacional del mandatario libertario.

El encuentro con Infantino, acompañado no contó con un comunicado detallado de temas explícitos abordados, pero fue interpretado por analistas y fuentes oficiales como un gesto de acercamiento institucional entre el gobierno argentino y la máxima autoridad del fútbol mundial. La reunión se produce en un contexto de alta tensión entre el Ejecutivo y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyos principales dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, están en la mira de la justicia, vinculaos a investigaciones por supuestas irregularidades administrativas y fiscales.

Fuentes de la comitiva presidencial señalaron que la situación de la AFA fue uno de los temas subyacentes de la conversación, reflejando un momento en el que el mileismo intenta marcar una postura pública sobre la gestión del fútbol en el país. Esta lectura fue reforzada por la foto oficial, como un mensaje político tanto al interior del deporte como hacia la dirigencia local.

Más allá de la coyuntura futbolística local, tanto Milei como Infantino se encuentran inmersos en agendas globales que trascienden lo exclusivamente deportivo. Infantino, al frente de la FIFA desde 2016, ha sido protagonista de decisiones estratégicas relacionadas con competiciones como el Mundial de Fútbol y sus propuestas de expansión de torneos globales, mientras que Milei busca consolidar relaciones internacionales en diversos ámbitos, desde lo económico hasta lo diplomático, como parte de su enfoque de política exterior dentro de foros multilaterales. La reunión, aunque breve y sin anuncios de acuerdos puntuales, simboliza un cruce importante en un momento clave para ambos actores.

Por otro lado, en las últimas semanas el escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se sumergió en una investigación judicial de gran envergadura, con múltiples frentes abiertos que involucran a su presidente, Claudio Tapia y el tesorero Toviggino . La Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de Tapia y de miembros de la mesa directiva, en el marco de una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes previsionales y maniobras financieras poco claras dentro de la asociación.

Además, la pesquisa se ha ampliado hacia los contratos de la entidad en el exterior, con la solicitud de colaboración internacional a la Corte de Londres para revisar acuerdos millonarios con empresas que operaron dinero de la entidad. Otro eje relevante de la investigación se desarrolla en el ámbito económico y cambiario: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario que analiza movimientos por más de USD 240 millones que la AFA habría recibido entre 2020 y 2021 y que no fueron liquidados en el mercado oficial de cambios. El expediente, que alcanza tanto a Tapia como Toviggino, se basa en operaciones bajo conceptos que podrían no ajustarse a la ley cambiaria argentina.

Paralelamente, otra causa aceptó como querellante a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en una investigación por presunta evasión agravada que involucra a la asociación, con un perjuicio fiscal que supera los $19.300 millones de pesos según la denuncia. Con esta decisión de la Justicia en lo Penal Económico, el organismo estatal podrá participar activamente en las pruebas y apelaciones del expediente, generando sobre la conducción de la AFA.

Frente a estas acusaciones, Tapia ha intentado frenar la presión pública, afirmando en declaraciones que “lo llevo tranquilo” y que no está imputado actualmente en ninguna de las causas en su contra. En conjunto, estos acontecimientos han generado un escenario de incertidumbre y controversia alrededor de la institución y dejando al máximo dirigente del fútbol argentino en el centro de un torbellino legal y reputacional con potenciales consecuencias tanto a nivel local como en sus vínculos internacionales.

por R.N.