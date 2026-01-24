Mauro Federico y La Estratega, la pareja peronista que es tendencia en redes

Mauro Federico atraviesa uno de los momentos de mayor visibilidad pública de su carrera. El periodista, con extensa trayectoria en investigación y actualidad política, se convirtió en una figura central del debate público a partir de sus denuncias y análisis, pero en las últimas semanas también pasó a ocupar un lugar destacado en las redes por un motivo menos habitual: su relación con la influencer peronista conocida como La Estratega.

Federico, habitual panelista y conductor en espacios ligados al periodismo político, ganó notoriedad en el último tiempo por investigaciones que impactaron de lleno en el Gobierno y que lo posicionaron como una de las voces más duras del espectro opositor al oficialismo libertario. Ese perfil combativo se trasladó también a sus redes sociales, donde comenzó a mostrarse en registros más distendidos, muchas veces junto a su pareja.

La Estratega —nombre con el que se presenta en redes— es una influencer identificada abiertamente con el kirchnerismo, con un estilo directo, provocador y una estética que combina militancia, cultura pop y lenguaje digital. Sus publicaciones suelen apelar tanto a la crítica política como a la emocionalidad, lo que le permitió construir una comunidad de seguidores muy activa y alineada ideológicamente.

La relación entre ambos no tardó en llamar la atención. Las apariciones conjuntas, los videos humorísticos y los intercambios públicos despertaron curiosidad, adhesiones y rechazos en partes iguales. Para algunos, representan una nueva forma de comunicación política que mezcla lo personal con lo ideológico; para otros, un exceso de exposición. Lo cierto es que la pareja logró instalarse rápidamente como tema de conversación.

Lejos de limitarse al plano romántico, Federico y La Estratega utilizan sus redes como un espacio de intervención política. En sus videos suelen combinar situaciones cotidianas con comentarios irónicos sobre la coyuntura nacional, en un formato que oscila entre el sketch y la editorial informal. Esa mezcla de humor, militancia y crítica les permitió ampliar su alcance más allá del público estrictamente político.

En los últimos días, uno de esos videos volvió a viralizarlos. Desde la playa, la pareja relató en tono humorístico que habían esperado un día de lluvia que nunca llegó y terminaron disfrutando de una jornada de sol pleno. A partir de esa anécdota, deslizaron una crítica al Servicio Meteorológico Nacional, al que atribuyeron errores en sus pronósticos vinculándolos con la falta de financiamiento y con el hecho de que el organismo lleva meses sin director.

El comentario, presentado en clave de broma, derivó rápidamente en una crítica más amplia al Gobierno de Javier Milei. Federico y La Estratega sugirieron que la situación del SMN estaría relacionada con las prioridades oficiales y con una presunta falta de interés por el cambio climático, un tema que el presidente suele relativizar.