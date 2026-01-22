Thursday 22 de January, 2026
Medición: cuál fue el impacto en redes del paso de Milei por Davos

Su discurso en el Foro Económico Mundial generó un fuerte movimiento digital, con más de un millón de interacciones y un predominio de menciones positivas, impulsadas por la amplificación de fragmentos del mensaje y el respaldo de influencers libertarios.

Milei Davos | Foto:CEDOC
El paso del presidente Javier Milei por el Foro Económico Mundial de Davos tuvo un impacto significativo en redes sociales, donde su discurso activó una conversación masiva que superó el millón de interacciones. Según un informe flash de la consultora INGOB analizado por Daniel Vico, el evento acumuló más de 140 mil menciones, con la participación de más de 65 mil usuarios que publicaron contenidos o realizaron retuits, alcanzando un volumen estimado de 17 millones de visualizaciones.

El análisis del clima de opinión mostró un 53% de sentimiento positivo hacia el discurso presidencial, un dato que refleja un respaldo mayoritario dentro de la conversación digital, aunque con una presencia relevante de críticas focalizadas en aspectos puntuales del mensaje.

Javier Milei

La audiencia que interactuó con los contenidos vinculados a Davos fue mayoritariamente masculina, con un 66% de participación de hombres. En términos etarios, el grupo más activo estuvo compuesto por usuarios de entre 25 y 34 años, que representaron cuatro de cada diez interacciones registradas.

El pico de la conversación se produjo durante las 14 horas del miércoles, en coincidencia con la difusión de fragmentos del discurso de Milei en distintas plataformas. La dinámica estuvo marcada por una alta tasa de amplificación: ocho de cada diez menciones correspondieron a retuits, lo que indica que el debate se estructuró más en torno a la circulación de contenidos que a la producción de mensajes originales.

Uno de los rasgos destacados del impacto digital fue el apoyo coordinado de influencers libertarios de la Argentina y de otros países, que posicionaron a Milei como una figura de referencia de la derecha global. En paralelo, el propio Presidente tuvo una participación activa en la conversación: realizó más de 200 posteos y retuits vinculados a su presencia en Davos.

Las críticas al discurso se concentraron principalmente en cuestionamientos sobre la coherencia del mensaje y en la atribución de frases erróneas a Nicolás Maquiavelo, un punto que adquirió relevancia propia dentro del debate. De hecho, las menciones directas al pensador italiano superaron las 23 mil, convirtiéndose en uno de los ejes secundarios de la conversación digital.

En conjunto, el informe muestra que la participación de Milei en Davos no solo tuvo repercusión política e institucional, sino que también funcionó como un evento de alto impacto comunicacional, capaz de activar una conversación masiva, polarizada y fuertemente amplificada en redes sociales.

