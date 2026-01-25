Quiénes festejaron la foto de Milei con Infantino

La foto de Javier Milei junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tomada en el Foro Económico Mundial de Davos el 22 de enero de 2026, generó reacciones inmediatas en redes sociales y en el plano político local. El saludo, breve y protocolar, se dio en un contexto marcado por la escalada de tensiones entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero.

Según fuentes de la comitiva presidencial y reportes periodísticos, la crisis que atraviesa la AFA funcionó como telón de fondo implícito del encuentro. La entidad enfrenta investigaciones judiciales por presunta apropiación indebida de aportes previsionales, irregularidades en contratos internacionales —con colaboración solicitada a la Corte de Londres—, sumarios del Banco Central por movimientos no liquidados por más de USD 240 millones entre 2020 y 2021 y causas por evasión agravada con un perjuicio fiscal superior a $19.300 millones. Tapia sostuvo públicamente que no está imputado y que atraviesa la situación “con tranquilidad”.

La primera celebración llegó desde el propio Gobierno. La Oficina del Presidente (@OPRArgentina) difundió la imagen en X con un mensaje institucional y neutro, que acumuló más de 2.200 likes y 33.700 vistas en pocas horas, convirtiéndose en la reacción oficial más visible al encuentro.

Entre los festejos políticos, el diputado nacional Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) interpretó la foto como un golpe simbólico a la actual conducción de la AFA. En un tuit del 23 de enero afirmó que el saludo “volvió locos” a Tapia y Toviggino y lo vinculó con la presión por las denuncias de corrupción en curso. Su mensaje superó los 300 likes y los 100 reposts.

También celebraron la imagen distintas cuentas e influencers alineados con el oficialismo. @agarra_pala presentó la foto como un hecho “histórico”, mientras que otras cuentas libertarias destacaron la presencia de Milei y Karina Milei junto al titular de la FIFA en un escenario global.

Hasta el 23 de enero no se registraron reacciones públicas de periodistas deportivos de peso ni de figuras opositoras relevantes. La cobertura mediática predominante se mantuvo informativa y neutral. En ese marco, los festejos quedaron concentrados en el Gobierno, en un sector del arco político crítico de la AFA y en el ecosistema digital pro-Milei, que leyó la foto como un gesto simbólico en la disputa por el futuro del fútbol argentino.