Quiénes se van: el gobierno arrancó la semana con recambios en varias áreas

En una jornada marcada por la renovación de cuadros en áreas estratégicas del Estado, el gobierno nacional oficializó la renuncia del titular de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) —el organismo que emite el Documento Nacional de Identidad (DNI) y gestiona los registros civiles en todo el país— mediante una serie de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial.

El contador Pablo Luis Santos, quien estaba al frente del organismo desde 2023, presentó su dimisión y dejará su cargo a partir del 1 de febrero, según el Decreto 33/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior Diego Santilli. En el mismo acto administrativo se designó como nuevo director nacional al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Más allá de la simple formalidad de los decretos, la salida de Santos se inscribe en un contexto de volatilidad dentro del gabinete y organismos descentralizados, donde se han encadenado renuncias y cambios en menos de una semana. La gestión oficial agradeció públicamente a Santos “los servicios prestados”, fórmula habitual en este tipo de actos administrativos, aunque hasta ahora no se difundieron razones detalladas de su partida.

A la par del movimiento en el Renaper, se oficializó también la salida de Paul Starc al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia. El Decreto 45/2026 acepta la renuncia de Starc, quien había sido designado en el cargo por el Gobierno anterior y cuya administración había tenido visibilidad pública por su participación en instancias de cooperación internacional contra delitos financieros. El exfiscal también fue vinculado en los últimos meses a acciones coordinadas con autoridades estadounidenses y organismos como FinCEN en viajes y reuniones que intentaban reforzar la cooperación bilateral y multilateral en materia de prevención de lavado de activos.

Los movimientos no se limitaron a estos dos organismos. La Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, también fue reconfigurada: el hasta ahora secretario Luis Octavio Pierrini dejó su cargo y fue reemplazado por el arquitecto Fernando Augusto Herrmann, según el Decreto 47/2026. La reestructuración alcanzó además a las principales empresas ferroviarias estatales, donde Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore renunciaron a las presidencias de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, respectivamente, en lo que autoridades oficiales describieron como parte de una “renovación integral” en la gestión del transporte público.

Estos múltiples relevos en cargos sensibles ocurren en un momento de fuerte tensión política y social, en medio de demandas ciudadanas por la transparencia institucional. Aunque desde la Casa Rosada se subraya que los cambios buscan “mejorar la eficiencia” y alinear la gestión con las prioridades del Ejecutivo, críticos advierten que la alta rotación de funcionarios puede erosionar la estabilidad y el normal funcionamiento de organismos con responsabilidad estratégica. Estas salidas y designaciones marcan un nuevo capítulo en la reconfiguración del Estado argentino, donde áreas como identificación civil, control financiero y transporte pasan por una etapa de transición acelerada que podría tener repercusiones en la operativa cotidiana de servicios públicos.