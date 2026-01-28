Video: Cómo será la remodelación de la Bombonera

La remodelación de La Bombonera, el emblemático estadio de Boca Juniors en el barrio de La Boca, comenzó a tomar forma con la difusión de las primeras imágenes del proyecto, que muestran transformaciones significativas en uno de sus sectores más emblemáticos. El enfoque principal está puesto en la Platea L baja —justo al ras del campo de juego—, que dejará de ser su configuración tradicional para convertirse en un espacio con mejores accesos, baños renovados y mayor comodidad para los socios que frecuentan ese sector.

Parte de la transformación incluye la instalación de un patio de comidas similar al que ya existe en la Platea Media, pensado para que los hinchas puedan disfrutar de servicios gastronómicos dentro del estadio. Está previsto que estas obras se inicien en los próximos días y, si no surgen imprevistos, se espera que estén finalizadas entre abril y mayo.

El alcance de la intervención va más allá de lo estético: los trabajos internos contemplan también la unificación de los túneles de acceso de ambos equipos, lo que permitirá suprimir el túnel visitante y mover los bancos de suplentes hacia un único sector, generando una distribución más eficiente del espacio dentro de la cancha.

En los últimos meses ya se avanzó con la colocación de columnas que forman el esqueleto de lo que será la nueva Puerta 3, que dará acceso desde la tradicional dirección del estadio en Brandsen al corazón de la Bombonera. A estas tareas se sumarán en las próximas semanas la instalación de una pantalla LED de 30 metros y mejoras en el hall principal y en las zonas de estacionamiento cercanas.

La actual remodelación de la Platea L forma parte de un plan más amplio que busca preparar el estadio para futuras ampliaciones de aforo y mejoras estructurales, aunque por ahora el principal foco está puesto en hacer más cómoda y moderna la experiencia de los aficionados que asisten a los partidos y eventos.

El proyecto combina mantenimiento tradicional con innovaciones pensadas para poner al mítico estadio xeneize en sintonía con las exigencias actuales de confort y servicios, sin resignar su característico ambiente futbolero que hace de La Bombonera un lugar único para el deporte argentino.