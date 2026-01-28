Alimentos importados: qué se consigue ahora en el supermercado

En los últimos meses se volvió cada vez más visible la presencia de alimentos importados en supermercados argentinos, una tendencia impulsada por la flexibilización de trabas al comercio exterior y cambios regulatorios que facilitaron el ingreso de productos del exterior. El resultado es una mayor variedad en las góndolas, con opciones que hasta hace poco eran difíciles de conseguir o directamente habían desaparecido del mercado local.

Entre los productos que comenzaron a ganar espacio se destacan pastas secas, conservas, aceites, atún, galletitas, snacks y bebidas, además de algunos artículos frescos como frutas y verduras importadas. A esta oferta se suma el regreso de marcas extranjeras que habían dejado de venderse en el país durante los años de mayores restricciones.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el precio. En determinados rubros, como pastas, conservas o productos de almacén, algunos alimentos importados se ofrecen a valores similares o incluso más bajos que los nacionales, una situación que rompe con la lógica histórica de que lo extranjero era sinónimo de mayor costo.

Desde las cadenas de supermercados explican que esta estrategia apunta a ampliar el surtido y atraer consumidores en un contexto de consumo moderado, mientras que para los compradores representa la posibilidad de acceder a más alternativas y comparar calidad y precios dentro de una misma categoría.

Si bien la participación de los productos importados todavía representa una porción menor del total de la oferta, el fenómeno muestra una tendencia en expansión. Especialistas del sector advierten que, de sostenerse las condiciones actuales, la presencia de alimentos extranjeros podría consolidarse como un cambio estructural en la composición de las góndolas argentinas.

La reaparición de estos productos no solo modifica el paisaje habitual del supermercado, sino que también reabre el debate sobre competencia, precios y hábitos de consumo, en un escenario donde la variedad vuelve a ocupar un lugar central en la experiencia de compra cotidiana.