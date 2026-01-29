Libertarios contra Netflix por una ficción ambientada en la dictadura

"Protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, se viene un thriller político que retrata la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que reclamaban por sus familiares detenidos, y que devino en una resistencia civil inédita en la historia argentina. Dirigido por Santiago Mitre, próximamente en Netflix", anunció Che Netflix, la cuenta de la red social X que difunde las novedades y los contenidos de la plataforma de la "N" roja en el país.

A cuatro años del estreno de "Argentina 1985", su director, Santiago Mitre, vuelve a ahondar en la temática sobre los casos de terrorismo de estado en la última dictadura cívico-militar en una nueva película que se estrenará en Netflix. En su momento, la cinta protagonizada por Ricardo Darín sobre el Juicio a las Juntas significó una representación ficticia de uno de los capítulos más importantes de la historia argentina, lo que valió una gran recepción positiva por parte del público mundial y una nominación en los Premios Oscar 2023 dentro de la terna Mejor Película Internacional.

El proyecto cuenta con la participación de Peter Lanzani, quien representó al fiscal Luis Moreno Ocampo en el anterior film de Mitre, y la actriz Verónica Llinás. "Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana", señaló el director, que escribirá el guión junto con el cineasta Mariano Llinás.

Si bien no trascendió el título del próximo largometraje, el diputado libertario Alejandro Bongiovanni posteó un cuestionamiento a la nueva producción cinematográfica que se encuentra en etapa desarrollo. "Me parece que ese limón ya no da jugo", fue el breve y conciso mensaje del legislador en su cuenta personal de X.

Curiosamente, Patricia Bullrich, en una reciente entrevista concedida al portal streaming de El Cronista, recordó su etapa juvenil en la militancia peronista de la década del 70. La actual senadora comentó que estuvo en prisión porque los militantes del partido “fueron muy combatidos cuando vino el golpe militar” y reveló: “Me divertí mucho, salí antes de la dictadura, que después se puso más bravo”.

Desde la llegada de La Libertad Avanza al gobierno nacional, el recuerdo de la última dictadura militar argentina se ha convertido en uno de los escenarios más polarizados de la política nacional. Más allá de la mirada hegemónica del “Nunca Más” que desde organismos de derechos humanos guía la memoria colectiva, emergen voces dentro del espectro libertario que proponen una lectura crítica, revisionista o directamente relativista de esos años.

Activistas de LLA e intelectuales conservadores han cuestionado cifras y relatos consolidados, calificando el período como una “guerra” contra la subversión más que como un terrorismo de Estado plenamente estructurado, y ponen en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, tachándola de exagerada o forma parte de lo que denominan un “negocio ideológico” de los organismos de derechos humanos. Estas posiciones han sido interpretadas por críticos como una forma de negacionismo o minimización de los crímenes de la dictadura.

Para muchas organizaciones de derechos humanos, estos gestos y declaraciones forman parte de una estrategia más amplia que implica desfinanciar y desmantelar políticas públicas destinadas a memoria, verdad y justicia sobre la dictadura, así como relativizar la responsabilidad estatal. Informes de organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertan que tales políticas pueden causar un daño incalculable en la preservación de la memoria histórica y la comprensión de la represión estatal.

La polémica también alcanzó otros terrenos, desde el oficialismo se han lanzado campaña visuales, en el marco de las elecciones legislativas de 2025, que equiparan el kirchnerismo con el terrorismo de Estado o se minimizan referentes culturales asociados a la memoria histórica, como la demolición de un monumento dedicado al historiador Osvaldo Bayer. En contraste con estos sectores, buena parte del arco político definen la última dictadura como un período con violaciones sistemáticas de derechos humanos innegables.