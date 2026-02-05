Moria Casán:"Me llamó Javier Milei para felicitarme por la nota que le hice a Fátima"

"Me llamó Javier Milei para felicitarme por el programa y por el reportaje que le había hecho a Fátima", destacó Moria Casán en un dialogo radial con Gustavo Silvestre para Radio 10. En la conversación, la diva confesó: "Antes de ser presidente hablábamos de diferentes cosas". "Buena onda tuve en ese tiempo, después cuando él fue presidente se cortó todo", reconoció la conductora televisiva.

En los últimos días, la presentadora y ex vedette volvió a ser noticia tras el mano a mano que mantuvo con Fátima Florez en La mañana con Moria, el programa matutino que conduce en El Trece. La entrevista no solo generó repercusiones por el contenido personal y mediático, sino por el clima en el estudio fue relajado y muchas veces humorístico, al estilo desenfadado de la conductora. Casán abrió el segmento con Florez aludiendo al reencuentro que la actriz tuvo recientemente con Milei en Mar del Plata, donde compartieron escenario cantando y actuando ante el público.

Según la comediante teatral, “fue tan perfecto, tan lindo. Si lo programás, no hay manera. Fue auténtico”, describió sobre ese momento. La conversación también derivó en preguntas más personales sobre la relación entre la imitadora y el presidente, un tema que en los últimos tiempos fue objeto de atención. Casán indagó directamente si el vínculo actual mantenía algún componente afectivo más allá de lo profesional, a lo que Florez respondió señalando que lo vivido “fue orgánico y orgásmico”.

Más allá de lo anecdótico, el tono de la entrevista fue cálido y en varias ocasiones la actriz se mostró visiblemente emocionada al recordar momentos significativos. “Estoy movilizada. Fue una energía muy fuerte. Parecía la de un estadio de fútbol”, sostuvo al evocar la reacción del público durante la función donde el Jefe de Estado participó con ella. Luego de la entrevista, el mismo Milei se conactó con la entrevistadora para felicitarle por las preguntas.

Por otro lado, Florez aclaró que aunque su vínculo con Milei fue “poco convencional”, no hay resentimientos, y destacó que “cuando hay algo más allá, porque no fue una calentura, hay un vínculo que tiene que ver con charlas y pensamientos”, matizando con humor y su habitual estilo interpretativo. La entrevista cobró otro matiz cuando Casán reveló una conversación privada que había mantenido con el presidente tras la emisión de la nota.

La entrevista terminó con un clima distendido, entre anécdotas, risas y reflexiones sobre la notoriedad de la actriz tras su temporada marplatense y las reacciones que su repercusión mediática genera en distintos ámbitos. El cruce entre figuras del espectáculo y personalidades de la política, marcó un episodio que trascendió lo estrictamente televisivo y lo llevó al terreno de la conversación pública.