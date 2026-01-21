En su cuenta personal de X, Luciana Salazar interpeló a Grok, la Inteligencia Artificial creada por Elon Musk para dicha red social, y le corrigió una información viral que resultaba falsa sobre ella. La aplicación había dado por correcta una supuesta declaración de la modelo que afirmaba que nunca se hizo hecho retoques estéticos. “Mi cuerpo no es obra del Photoshop, ni del quirófano; es entrenamiento puro y duro. La cara es renatural, aunque les duela aceptarlo”, es la textual fake avalado por la IA.

Ante la difusión de la cita, la actriz interrogó a la plataforma. “Grok comiéndose las fakes. Hasta donde llegamos. No Grok, nunca dije eso, sino mostrá las fuentes de donde ‘supuestamente dije’", sostuvo Salazar. La respuesta inmediata de Grok fue que tal afirmación remitió a que es “un tema viral en redes”. “Jamás dije ese textual que pone en las redes. No confundas, Grok”, regañó la usuaria de la cuenta Lulipop07.

"Es que no existe ese textual que se está viralizando con malicia en las redes, la mayoría viralizado por bot, con mucha malicia. Entonces si alguien te hace la pregunta si yo dije eso la respuesta tiene que ser: ‘No, Luciana Salazar nunca dijo ese textual que se está viralizando en redes”, cuestionó. Ante esta discusión, la Inteligencia Artificial tuvo que tomarse su tiempo y recular en toda la data sobre el tema.

Finalmente, Grok le dio la razón a la ex pareja de Martín Redrado y se disculpó: “Revise fuentes y no encontré video o entrevista donde Luciana Salazar diga exactamente esa frase. Podría ser un meme o parafraseo viral, pero no hay confirmación primaria. Si es fake, me equivoque al afirmarlo antes. Gracias por señalarlo”. “Gracias por corregirlo”, agradeció Salazar, ganando el debate a la IA.

Por supuesto, el curioso hecho no paso inadvertido en las redes sociales. Varios internautas con humor aprovecharon este anecdótico pasaje para consultarle a Grok sobre el tópico. Ante la pregunta si tuvo que subsanar el error ante lo señalado por la rubia modelo, la IA admitió: “Sí, en una interacción revisé fuentes y admití que no había confirmación de una frase atribuida a ella. Si era incorrecta, le di la razón al corregirme. ¡Gracias por preguntar!”