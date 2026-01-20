Suar y Siciliani otra vez pareja, pero en el cine

Se anunció “Felicidades”, la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima que protagonizan Adrián Suar y Griselda Siciliani. La adaptación cinematográfica estará bajo la dirección del cineasta español Álex de la Iglesia y con producción de Netflix. El proyecto, producido por Preludio, marca una de las apuestas más ambiciosas del gigante del streaming en Argentina y la primera colaboración del realizador de "El Día de la Bestia" y "La Comunidad" con una película rodada íntegramente en el país.

La película, que ya comenzó su filmación en la ciudad Buenos Aires, traslada a la pantalla grande la comedia ácida de Mariano Pensotti, en la que un cumpleaños sorpresa organizado por un marido para recomponer la relación con su esposa deriva en un caos absoluto. Una vidente inesperada desata tensiones, secretos y verdades incómodas entre los invitados, en una narrativa que combina humor, conflicto familiar y un ambiente casi surrealista dentro de una casa que parece tener vida propia.

Adrián Suar, además de protagonista, se desempeña como productor ejecutivo y celebró el proyecto como un “impulso enorme para la industria audiovisual local”. En declaraciones difundidas por Netflix, afirmó estar “muy feliz de transformar Felicidades en una gran película”, destacando el privilegio de filmar con un director de la talla de Álex de la Iglesia y la oportunidad de reencontrarse artísticamente con Siciliani, con quien ya compartió pantalla en proyectos anteriores.

Por otra parte, Griselda Siciliani, figura central de la obra teatral original y de la serie de Netflix Envidiosa, aporta a “Felicidades” su versatilidad interpretativa en el rol de la protagonista femenina cuyo vínculo marital se pone a prueba en la trama. La expectativa por verla nuevamente junto a Suar —su ex pareja en la vida real y padre de su hija— ha sumar interés al proyecto, incrementando la cobertura mediática y la expectativa del público local.

El elenco estelar que acompaña a Suar y Siciliani completa una de las cartas fuertes del film: nombres como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto se suman a un reparto que combina talentos consagrados y versátiles de la escena argentina. Álex de la Iglesia, director con amplia trayectoria en comedia negra y género, explicó que lo que le atrae de esta adaptación es explorar la felicidad no como un objetivo sino como un conflicto.

“La obra gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor se desestabiliza. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco”, señaló el creador de largometrajes de particular comicidad como "Muertos de risa" y "El bar". Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno oficial, para Netflix, “Felicidades” representa no solo una producción local de alto perfil sino también un paso más en su estrategia de generar contenido argentino con proyección internacional.