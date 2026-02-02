Premios Grammy: los cantantes que apuntaron contra Trump por el ICE

En una ceremonia inusualmente política, la 68ª edición de los Premios Grammy celebrada el domingo en Los Ángeles se convirtió en un escenario de protestas y declaraciones contra las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La noche, que coronó a figuras como Bad Bunny, Billie Eilish y Kendrick Lamar, estuvo marcada por un tono de activismo que trascendió lo musical y puso al centro del evento uno de los debates más polarizantes de la política estadounidense.

Desde antes de que comenzara la transmisión televisiva, varios artistas utilizaron la alfombra roja para expresar su rechazo a las redadas migratorias y a las políticas de la administración Trump. La cantante Becky G llamó la atención con una manicura en la que llevaba el mensaje “F ICE” como protesta simbólica contra la agencia de inmigración, mientras que otros portaron insignias con la leyenda “ICE OUT” en sus prendas para visibilizar su postura.

Una de las intervenciones más resonantes de la noche fue la del puertorriqueño Bad Bunny, quien al aceptar el premio al Álbum del Año por su obra DeBÍ TiRAR MáS FOToS, se dirigió directamente al público para criticar a ICE. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE out”, proclamó, antes de agregar: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses”, en un mensaje que combinó denuncia y un llamado a la empatía.

La cantante Billie Eilish, galardonada con el Grammy a la Canción del Año, también aprovechó su discurso para condenar las prácticas de la agencia migratoria, afirmando: “No one is illegal on stolen land” (“Nadie es ilegal en tierras robadas”), y reafirmando su compromiso con la justicia social y la protesta pacífica desde su plataforma.

Por otra parte, la actuación del presentador Trevor Noah no estuvo exenta de tensiones políticas: además de humor vinculado a figuras públicas cercanas a Trump, su monólogo incluyó comentarios que hicieron alusión al expresidente y a eventos controvertidos vinculados a los archivos del caso Jeffrey Epstein, lo que llevó a que Trump reaccionara en sus redes sociales con molestia tras la ceremonia. Un escándalo que viene golpeando desde hace tiempo al mandatario y otras celebridades, como el ex presidente Bill Clinton y el ex principe Andres de Reino Unido, al difundirse distintas imágenes que el magnate fallecido en 2019, acusado de abuso sexual y pedofilia, guardaba en sus archivos.

La respuesta pública del propio Donald Trump llegó en sus redes sociales, especialmente en Truth Social, donde criticó duramente a Noah y a la cobertura mediática, a cargo de CBS, de la premiación. En un mensaje difundido tras la ceremonia, Jefe de Estado negó afirmaciones realizadas sobre él durante el evento, calificó de falsas y difamatorias referencias hechas en el monólogo y advirtió con emprender acciones legales contra el presentador, al que llamó “perdedor” y “sin talento”. Por último, el presidente norteamericano advirtió que recurrirá a la Justicia para entablar un pleito con el actor por sus comentarios.

La noche de los Grammy reflejó así un giro más allá de la música: varios de los artistas más influyentes de la escena contemporánea utilizaron su visibilidad global para cuestionar la política migratoria estadounidense y el papel del ICE, mientras que la respuesta de Trump a través de sus redes subrayó la polarización que envuelve a la cultura pop y la política en el país.