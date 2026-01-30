Antonio Banderas apuntó contra la policía de Trump y contó el terror que viven sus hijos

En medio de la creciente polémica por la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, el actor español Antonio Banderas se ha sumado a las voces críticas con un tono particularmente directo y visceral. En una entrevista concedida al programa Hora 25 de Cadena SER, Banderas describió las imágenes que han circulado desde Minnesota como profundamente conmocionantes, refiriéndose a la agencia federal como “la banda de macarras que ha inventado este señor”, en alusión al mandatario republicano y al estilo de sus políticas migratorias.

El reconocido protagonista de la saga de "El Zorro" y uno de los actores fetiches del cineasta Pedro Almodovar, no escatimó en palabras para definir lo que ha visto sobre "escenas de personas mayores sacadas de sus casas, niños esposados, y un uso de la fuerza que llegó a provocarle “arcadas” y “náuseas”. Para José Dominguez, verdadero nombre del interprete, la violencia desatada por los operativos de ICE no solo es injustificable, sino que representa un síntoma más amplio de la crisis de derechos humanos que, en su opinión, atraviesa Estados Unidos.

La crítica del actor no se limitó a lo operativo sino que tocó el corazón de la política que lo sustenta. Banderas cuestionó el empleo de armas de fuego en situaciones que, a su juicio, no lo ameritan, recordando específicamente el caso de Alex Pretti, un hombre al que, según informes periodísticos, se le disparó múltiples veces pese a no portar otro objeto que un teléfono móvil.

Más allá de interpretar los hechos en clave meramente policial, el artista español aportó una perspectiva personal al revelar que la tensión generada por estas políticas migratorias incluso ha afectado a su familia. Según ha relatado, su propia hija le expresó miedo ante la posibilidad de ser objeto de una deportación, al haber nacido en España. Este detalle puso en claro la dimensión humana del debate sobre la inmigración y la percepción de inseguridad que, en su opinión, generan las políticas de la administración Trump.

El posicionamiento de Banderas se inscribe en un contexto más amplio de críticas desde el mundo del entretenimiento y la cultura. Otras figuras públicas y artistas han expresado su rechazo a las redadas y al enfoque de la administración estadounidense sobre inmigración, calificando las acciones de “inhumanas” y llamando a un cambio urgente.

En este marco, Giancarlo Esposito, conocido por su papel de Gus Fring en la serie Breaking Bad, realizo fuertes declaraciones sobre el tema a Variety desde el Festival de Cine de Sundance. El actor del film "Haz lo correcto" de Spike Lee afirmó que “es hora de una revolución” contra las acciones del ICE y las políticas que las respaldan, en un discurso que utilizó una retórica en favor de la resistencia civil. Según sus palabras, citadas por la revista, “tenemos que levantarnos contra ello, no pueden derribarnos a todos” y subrayó que “no seremos eliminados por el ICE".

Esposito también interpretó los acontecimientos como parte de un problema más amplio de opresión sistémica, señalando que “algunos hombres muy ricos y viejos blancos están ejerciendo su poder para suprimir a nuestra propia gente”, creando una sensación de “guerra civil” en las calles. Estas declaraciones se han difundido en un contexto de creciente polarización y protestas, en el que artistas de Hollywood y activistas continúan elevando la voz contra lo que perciben como abusos e injusticias en la política migratoria de Estados Unidos.