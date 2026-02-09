El cruce entre Mirtha Legrand y Patricia Bullrich por los incendios en el Sur

"Hubo gente que le reprochó al presidente que haya ido a cantar con Fatima recordando lo que está pasando en el sur", disparó Mirtha Legrand en su clásico ciclo de El Trece. En una mesa en la que se encontraba de invitada la actual senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la conductora mencionó la catástrofe ambiental de los incendios en la Patagonia y apuntó: "¿No nos pueden colaborar los países vecinos? Porque a Chile lo ayudamos nosotros cuando tuvieron un incendio muy grande".

Ante los cuestionamientos de la anfitriona, Bullrich interveno explicando: "Colaboran cuando el país ya no tiene recursos". Inmediatamente, Legrand insistió: "Escuche que un bombero que contaba que Argentina había comprado especial de bomberos, pero tenían que pagar una suma muy alta y no disponían de ese dinero". El editado del cruce entre la señora de los almuerzos y la actual dirigente libertaria fue compartido y difundido en redes sociales.

Por el momento, los incendios que azotan la Patagonia desde principio de año continúan siendo una de las principales crisis ambientales de la temporada estival, con focos activos que han desbordado la capacidad de respuesta oficial, devastado miles de hectáreas de bosques nativos y puesto en alerta a poblaciones rurales y parques nacionales de varias provincias. Las primeras llamas se detectaron el 5 de enero en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, y rápidamente se expandieron a zonas cercanas como Epuyén, El Hoyo y el Parque Nacional Los Alerces, empujadas por altas temperaturas, fuertes vientos y una sequía que afecta a gran parte de la región.

Según estimaciones oficiales y reportes de medios, las condiciones climáticas adversas convirtieron lo que comenzó como focos aislados en incendios de gran magnitud que ya han consumido más de 50.000 hectáreas de bosques y pastizales, La reacción del gobierno nacional, fue inicialmente percibida como tardía por las autoridades provinciales de las zonas afectadas.

Bajo presión mediática, la administración declaró a finales de enero un estado de emergencia en los territorios de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, a través del Decreto 73/2026, con el objetivo de facilitar la coordinación de recursos federales y provinciales para la “prevención, supresión y lucha contra los incendios forestales”.

Esta medida habilitó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) a reasignar fondos para el combate y la mitigación de daños, e incluye despliegue de brigadas, medios aéreos y apoyo logístico adicional. A nivel local, las provincias han movilizado más de 500 bomberos, brigadistas y voluntarios, aunque persisten quejas por la falta de medios suficientes y la fatiga del personal. El avance de los focos ha encontrado obstáculos significativos. Los meteorólogos destacan que la sequía prolongada y las altas temperaturas han convertido al terreno patagónico en un “polvorín”, mientras que la escasez de recursos preventivos y de combate del fuego ha limitado la eficacia de la respuesta.