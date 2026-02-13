Julio Bocca contra Beto Casella por los chistes homofóbicos en su programa

En "Nadie nos para", el programa radial que Beto Casella conduce en la Rock and Pop de lunes a viernes de 9 a 13, varios integrantes del equipo realizaron comentarios sumamente ofensivos sobre un video del bailarín del ballet estable del Teatro Colón, Valentín Fresno, quien en las imágenes mostraba su rutina diaria. Calificativos como "puto relajado", entre otros comentarios de cuestionado humor, fueron vertidas por los responsables del ciclo en el aire.

En su Instagram, Fresno subió una secuencia de lo ocurrido en la emisión radial y acompañó con un contundente mensaje sobre la actitud de los comunicadores. "Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos. Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista. Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ´putos´. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas", descargó el bailarín. .

El video que el Teatro Colón publicó el 30 de diciembre de 2025, en donde invitaba a compartir un día con Fresno para conocer cómo se preparaba para la función de El Cascanueces fue el utilizado para las burlas del programa. Dentro de la sección de "la logia del buen gusto" del ciclo de Casella, que tiene lugar todos los miércoles, los comentarios homofóbicos no tardaron en llegar. En ningún momento el conductor repudió las acotaciones en el aire.

Ante esta situación mediática, el mismo Director del Ballet Estable de Teatro Colón, Julio Bocca, declaró en redes sociales de la institución su rechazo ante lo transmitido en el programa de Casella. "El ballet argentino nos representa en el mundo. El esfuerzo y la dedicación de Valentín Fresno, bailarín de nuestra compañía, es un ejemplo de ello. Julio Bocca, director del Ballet Estable, le expresa su apoyo", destacó el legendario ex bailarín. En el mismo posteo, se sumó un video de apoyo. "Hola Valentín, quería felicitarte por la respuesta a los mensajes homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”, fueron las palabras del artista en el Instagram oficial de Teatro Colón.

El posteo de Fresno en su Instagram, que incluyó el fragmento del programa en donde lo atacaron por su condición sexual, recibió más de 1200 likes y 500 comentarios, en su gran mayoría de apoyo. varios famosos y celebridades se hicieron eco del hecho con profunda indignación. “Patético”, escribió el periodista Ángel de Brito solidarizándose con el bailarín.

En la red X, solidarizándose con Fresno, Tomás Dente disparó: "Que vergüenza Beto Casella y toda su gente riéndose de la sexualidad de un chico que estudia ballet. Beto Casella amigo del Bambino Veira, defensor de Roberto Pettinato, ´aplaudidor´ de los chistes de Ari Paluch denigrando mujeres. Ese mismo que desembarca en America TV".

Hsta el momento no hubo disculpas por los dichos vertidos en "Nadie nos para" por el conductor y su equipo, pero la indignación mediática persiste. Existen antecedentes en el ciclo radial conducido por Casella de cierto uso de comentarios homofóbicos y, en este caso, el rechazo y la indignación se manifestó públicamente en las redes.