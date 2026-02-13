Mats Wilander pidió que Guillermo Vilas sea reconocido como número 1 del mundo

"Es un error histórico", afirmó Mats Wilander, ex numero 1 del tenis y actual comentarista deportivo, sobre el pedido a la ATP para que se reconozca oficialmente a Guillermo Vilas como líder del ranking mundial en los 70, un honor que se le niega desde hace décadas. El tenista sueco, durante el último Abierto de Australia, destacó: “Cada día que pasa sin corregir eso es una injusticia mayor, especialmente considerando su estado de salud”.

Para Wilander, el tenis tiene una deuda de gratitud con el argentino. “Si hay pruebas de que Guillermo Vilas fue número uno del mundo, no reconocerlo es un error histórico”, sentenció la leyenda escandinava, quien lideró el ranking durante 20 semanas a finales de los 80. Vilas, considerado el máximo referente del tenis argentino y latinoamericano, atraviesa un delicado presente debido a una enfermedad neurodegenerativa que lo mantiene alejado desde hace tiempo de la vida pública.

La ATP es la organización encargada de organizar el circuito masculino profesional de tenis y de publicar el ranking mundial que clasifica a los jugadores según sus resultados en torneos oficiales. El listado se creó en 1973 y, durante los primeros años, no se actualizaba semanalmente como hoy, sino en fechas espaciadas que dejaban largos intervalos sin listas oficiales. En 1975, por ejemplo, sólo se publicaron 13 de las 52 semanas del año, y las semanas sin rangos se “completaban” automáticamente con el número 1 precedente, que en ese caso fue el estadounidense Jimmy Connors.

Esa metodología es la llave de la controversia alrededor del tenista marplatense. A fines de 2014, el periodista argentino Eduardo Puppo emprendió una investigación exhaustiva junto con el matemático rumano Marian Ciulpan, reconstruyendo los rankings entre 1973 y 1978 con todos los partidos disputados. Con más de 22.000 resultados y datos de más de mil jugadores, concluyeron que Vilas habría sido número 1 del mundo durante las últimas semanas de 1975 y principio de 1976, en las que, por falta de publicaciones oficiales, la ATP atribuía el liderazgo a Connors.

Pese a que la investigación nunca fue refutada por el organismo —la ATP revisó los datos durante meses sin desmentirlos—, el entonces CEO Chris Kermode y la institución decidieron que no recalcularían retrospectivamente los rankings, alegando que hacerlo podría generar una cascada de reclamos y alterar la historia oficial del tenis según sus publicaciones de la época. “No podemos adoptar esta versión de los rankings como historia oficial”, sostuvo Kermode, argumentando que, de reescribir el pasado, se abriría la puerta a numerosas demandas similares

Este episodio fue retratado en 2020 por Netflix en el documental “Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada”, dirigido por Matías Gueiburt y basado en la investigación de Puppo. La película repasa no sólo los datos técnicos del ranking, sino también la trayectoria humana de Vilas y su búsqueda incansable de justicia histórica.La cinta incluye entrevistas a figuras de tenis como Boris Becker, Roger Federer, Björn Borg y Gabriela Sabatini, y expone la profunda conmoción que causó esta falta de reconocimiento en la comunidad deportiva.

La carrera deportiva de Vilas fue extraordinaria: ganó 62 títulos en individuales, entre ellos cuatro torneos de Grand Slam —dos Australian Open, un Roland Garros y un US Open— y es considerado uno de los más grandes de la historia del tenis latinoamericano. Además ostenta récords como haber conseguido 16 títulos en una misma temporada (1977), un hito que aún se recuerda como uno de los más dominantes de la era abierta, y es el jugador con más victorias sobre polvo de ladrillo en la historia del circuito.

La discusión sobre el reconocimiento del apodado Willy como número 1 también tocó un aspecto emblemático del deporte. En el pasado, la femenina Evonne Goolagong fue reconocida décadas después como número 1 por la asociación equivalente femenina (WTA) tras discrepancias en sus puntos, lo que alimentó aún más el reclamo para Vilas. Con el paso de los años, y a medida que Vilas envejece y su salud se ha visto afectada la polémica no ha desaparecido.