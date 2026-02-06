¿El próximo Colapinto?: Quién es el piloto argentino que ponderó Manuel Adorni

A través de sus redes sociales, Manuel Adorni compartió imágenes junto al corredor en su despacho y escribió: “De Argentina al mundo. El mayor de los éxitos en esta nueva temporada de Fórmula 2 querido Nicolás Varrone”. El piloto respondió con un mensaje de agradecimiento: “Qué grande Manuel!! Orgulloso de representar a la Argentina en las grandes ligas”.

El intercambio despertó interés en el ambiente deportivo y político, al ubicar a Varrone como una de las nuevas apuestas argentinas en el automovilismo internacional, en una línea similar a la de Franco Colapinto.

De Maschwitz a la elite del automovilismo

Nacido el 6 de diciembre de 2000 en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, Varrone comenzó su carrera en el karting y dio sus primeros pasos en monoplazas en la Fórmula Renault 2.0 Argentina. En 2018 se trasladó a Europa, donde obtuvo el título del V de V Challenge Monoplace, consolidando su perfil competitivo.

Con el paso de los años, su trayectoria se enfocó principalmente en las carreras de resistencia. En 2023 fue campeón en el Mundial de Endurance y ganó su categoría en las 24 Horas de Le Mans, logro que repitió en 2024. Además, sumó victorias en las 24 Horas de Daytona y participaciones destacadas en distintos campeonatos internacionales.

El salto a la antesala de la Fórmula 1

En 2026, Varrone dará uno de los pasos más importantes de su carrera: debutará como rookie en el FIA Formula 2 Championship, la principal categoría previa a la Fórmula 1, con el equipo Van Amersfoort Racing. La escudería neerlandesa tiene un historial destacado en la formación de pilotos que luego llegaron a la máxima categoría, lo que potencia las expectativas en torno al argentino.

En paralelo, Varrone mantiene su vínculo con General Motors y Corvette, con presencia en el automovilismo norteamericano, y cuenta con licencia FIA Gold, una distinción reservada para corredores de alto rendimiento.

Proyección y respaldo

Con 25 años, un palmarés sólido en competencias de endurance y su desembarco en Fórmula 2, Varrone se posiciona como uno de los principales nombres del automovilismo argentino en el exterior. Su camino se caracterizó por la construcción progresiva de su carrera, sin una academia tradicional ni grandes presupuestos iniciales.

El respaldo público de Adorni se suma así a un momento clave en su trayectoria, en el que buscará consolidarse en Europa y mantener vivo el objetivo máximo: llegar a la Fórmula 1.