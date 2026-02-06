El Dibu Martínez en uno de los comerciales del Superbowl

A horas del Super Bowl LX, que se jugará el domingo 8 de febrero en California, la cadena televisiva hispana Telemundo aprovechó su presencia en la transmisión para dar un paso estratégico en su posicionamiento como el canal deportivo en español de Estados Unidos y, sobre todo, como el puente entre sus audiencias hispanohablantes en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ese motivo, la señal utilizó los segundos de aire para lanzar una publicidad, a días del evento deportivo más visto de la televisión estadounidense y uno de los pocos espectáculos que combinan deporte, cultura y publicidad como fenómeno social.

En la antesala del partido más seguido del año, que disputarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, la cadena lanzó un spot publicitario que combina humor y anticipación mundialista, protagonizado por el actor Owen Wilson, conocido por su carisma y su gusto por el fútbol. En medio de este despliegue, se destaca un cameo al arquero de la selección nacional Emiliano “Dibu” Martínez. En el comercial, sentado en el living de su casa, el protagonista de "Medianoche en París" observa sorprendido por televisión una atajada del argentino ante el conjunto mexicano. En ese momento una llamada misteriosa con el nombre de "Sofia" aparece en la pantalla del celular. Al final, una placa negra anuncia que el domingo se revelará el motivo de la comunicación.

El adelanto, titulado en algunos medios como “Owen Speaks Fútbol”, no sólo funciona como una pieza promocional de la cobertura del próximo Mundial, sino que también se presenta como una declaración de intenciones de la cadena norteamericana en “acercar a los aficionados al torneo mediante la emoción, la conexión cultural y el atractivo del idioma español que define al evento deportivo más grande del mundo”, según el comunicado oficial de Telemundo y Peacock. La narrativa utiliza el humor ligero de Wilson para invitar a los espectadores a ver el Mundial “con emoción y corazón”, palabras que se repiten en los materiales promocionales difundidos por broadcasters y medios asociados.

La apuesta de Telemundo no se limita al spot televisivo. La cadena activó su cobertura más expansiva de Super Bowl en la historia, con programación multiplataforma que abarca desde segmentos especiales en sus espacios de noticias y entretenimiento hasta contenido en vivo desde San Francisco durante toda la semana del partido. El objetivo: convertir uno de los eventos publicitarios más caros del año en un trampolín para su narrativa del Mundial 2026.

La estrategia de Telemundo, que incluye un programa previo de cinco horas el día del Super Bowl —el más largo en su historia apuntado a la audiencia hispana— y cobertura posterior con entrevistas y análisis, subraya la importancia de la audiencia hispana para deportes tradicionalmente dominados por el mercado angloparlante. El spot promete no solo maximizar la visibilidad de Telemundo frente a millones de espectadores sino ampliar su promesa editorial: "contar el fútbol y el deporte global desde una perspectiva cultural en español".