Cómo fue el festejo del Chiqui Tapia en el Super Bowl

A través de su cuenta de Instagram, Tapia expresó: “Es emocionante haber presenciado la gran final de la NFL desde el Levi’s Stadium, un espectáculo deportivo de primerísimo nivel. Me llevo una experiencia inolvidable del Super Bowl LX”. El posteo incluyó fotos y videos desde el estadio, donde se lo vio disfrutando del partido y del clima festivo que rodeó a la final.

El viaje del titular de la Asociación del Fútbol Argentino no pasó inadvertido. Según informaron varios medios, Tapia viajó acompañado por un empresario que en el pasado estuvo vinculado a polémicas y causas judiciales, lo que reavivó cuestionamientos sobre su entorno y sus vínculos fuera del ámbito deportivo.

La presencia del dirigente en uno de los eventos más importantes del deporte mundial se dio en un contexto en el que mantiene un fuerte protagonismo institucional, tras la consolidación de la Selección argentina como campeona del mundo y bicampeona de América. En ese marco, Tapia suele mostrarse activo en escenarios internacionales y en espacios de alto perfil.

En redes sociales, su participación en el Super Bowl generó reacciones diversas. Mientras algunos usuarios celebraron que represente al fútbol argentino en eventos globales, otros cuestionaron el carácter del viaje y el momento elegido para realizarlo.