Alfredo Casero cruzó a Víctor Heredia tras el show de Milei en Jesús María: "Sí, abuela"

En su cuenta de X, el humorista Alfredo Casero señaló con tono írónico un "si, abuela" compartiendo una imagen del cantautor Víctor Heredia con su declaración al portal Mendoza Online refiendose a la presentación de Javier Milei en el festival folclorico de Jesús María. "La actuación del Chaqueño Palavecino con el presidente me pareció realmente espantosa", sostuvo el músico.

Hace días, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, una de las citas más tradicionales del calendario cultural argentino, se transformó en escenario de un episodio poco habitual, cuando el presidente subió al escenario junto al reconocido cantante de folklore El Chaqueño Palavecino, que terminaron cantando un clásico del repertorio folclórico. La presencia del mandatario en la 60ª edición del evento fue anunciada y esperada por parte del público.



Lo que pocos pudieron anticipar era que ambos compartirían micrófono para interpretar el tema “Amor Salvaje”. La invitación formal de Palavecino sucedió durante el mismo recital, cuando el artista salteño pidió públicamente al Jefe de Estado subir al escenario para cantar el clásico que rememora una historia de amor ardiente. El mandatario aceptó la invitación y entonó el estribillo y parte del puente de la canción, entre risas y aplausos.

Por supuesto, la decisión del folklorista de invitar a Milei no estuvo exenta de polémica. El cantante aseguró en entrevistas radiales que la invitación fue espontánea, que no recibió pago extra por ello y que su intención no tenía tintes políticos, recordando que de manera similar había compartido escenario con otras autoridades en el pasado. También desmintió que su gesto respondiera a una postura política personal, afirmando que “no tengo banderas políticas para nada”.

El arriesgado cruce entre música y política desató reacciones encontradas en redes sociales y en medios: mientras algunos asistentes celebraron la camaradería y el momento festivo, otros cuestionaron al presidente por priorizar su show en Córdoba frente a urgencias nacionales, como la atención de los incendiós en la Patagonia.