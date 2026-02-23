Eduardo Feinmann explotó contra Pedro Brieger: "Chanta de cuarta, acosador"

En su cuenta personal de X, Eduardo Feinmann compartió un video editado, subido por el especialista en relaciones internacionales Gabriel Ben Tasgal, refiriéndose a la figura de Pedro Brieger. El periodista acompañó la publicación con el siguiente mensaje: "Chanta de cuarta, acosador", que rememora el escándalo sexual que puso en foco las cuestionadas conductas del analista televisivo con sus colegas mujeres.

En el editado, basado en la voz y la figura del legendario periodista norteamericano Walter Lippmann (quien masificó el término "Guerra fria"), se informa sobre la postura de Brieger en el conflicto israeli- palestino y como su figura quedó eclipsada tras las diversas denuncias por abuso y acoso sexual. "Un supuesto especialista terminó mostrando lo que era. Un charlatán ideológico y un depredador en las redacciones", cerró el reporte publicado.

Las denuncias contra el analista de relaciones internacionales irrumpieron en la escena pública a finales de junio de 2024, cuando el periodista Alejandro Alfie comenzó a difundir en la red social X (antes Twitter) relatos de mujeres que lo acusaban de acoso sexual y conductas indebidas a lo largo de varias décadas. Ese hilo inicial, publicado el 23 de junio, reunió los testimonios de al menos cinco periodistas, una exalumna de periodismo y una secretaria de la Universidad de Belgrano, y rápidamente desencadenó que otras mujeres se sumaran, elevando el total de mujeres que denunciaban haber sido víctimas a cerca de 19 testimonios públicos.

Las víctimas sostienen que los hechos habrían ocurrido entre 1994 y 2019 en distintos ámbitos laborales y académicos, y describen una gama de situaciones que van desde comentarios y gestos sexualizados hasta pedidos o acercamientos indebidos en contextos profesionales. Entre los testimonios más citados figura el de Agustina Kämpfer, quien relató que siendo estudiante sufrió miradas y comentarios invasivos por parte de Brieger durante clases en la escuela de periodismo TEA, y otros relatos detallan comportamientos que generaron malestar y condicionaron la trayectoria profesional de las mujeres afectadas.

Además de periodistas, las acusaciones incluyeron a mujeres que fueron entrevistadas o vinculadas profesionalmente con Brieger, lo que despertó un debate más amplio sobre el poder, la cultura del silencio y la naturalización de prácticas de acoso dentro de medios y espacios académicos. El colectivo Periodistas Argentinas se hizo eco de la situación y organizó una conferencia de prensa el 2 de julio de 2024 en el Senado de la Nación Argentina, donde se presentó formalmente un informe denominado “La cultura del acoso: punto y aparte” con los relatos de las 19 mujeres que decidieron hacer pública su experiencia.

Una de los primeros casos en salir a la luz fue el de Cecilia Guardati, quien denunció: “Conocí a Brieger en 2008 en una cobertura de un viaje presidencial de Cristina Kirchner al norte de África. Yo era corresponsal de la agencia Télam y él trabajaba en la TV Pública. Por una cuestión laboral me pide que le lleve algo a su habitación y cuando llego, tenía la puerta entreabierta y allí se encontraba Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, tapándose con una sábana, mientras se masturbaba”.

Ante la creciente ola de testimonios, Brieger inicialmente negó categóricamente haber incurrido en conductas de acoso, afirmando que “lo que planteás de ninguna manera ocurrió. Mi vida fue, es y será pública, soy periodista”, y sugirió que las acusaciones eran infundadas y podían estar vinculadas a otras agendas mediáticas o políticas. Sin embargo, días después y tras el eco de las denuncias en medios y redes, Brieger publicó un video en sus redes sociales en el que pidió disculpas, reconociendo que en el pasado había tenido “conductas que no eran respetuosas” y afirmó que con acompañamiento terapéutico había trabajado sobre esas actitudes, aunque también intentó contextualizar sus acciones en una época y entorno cultural diferente.

La difusión de testimonios también ayudó a que otras periodistas y colegas compartieran sus experiencias en redes, describiendo episodios de acoso en entrevistas, contextos laborales o incluso en espacios privados de trabajo, ampliando el alcance del caso y visibilizando la percepción de que estas prácticas eran más extendidas de lo que se había imaginado. Al mismo tiempo, ante la presión pública, la Universidad de Buenos Aires activó su protocolo institucional y apartó a Brieger de la cátedra de Sociología que dictaba, y también perdió espacios en medios donde tenía participación, como el programaradial conducido por Eduardo Aliverti, a raíz de la repercusión de las denuncias.

En medio de la cancelación, el analista terminó de cobrar a fines del año pasado una indemnización de 78 millones de pesos por parte de Radio y Televisión Argentina. La suma fue acordada extrajudicialmente entre él y la empresa pública, en medio de la demora de la Corte Suprema y el reclamo de Periodistas Argentinas por una reparación a las víctimas. Brieger se consideró despedido de la TV Publica en 2016, a partir de eso, comenzó los reclamos judiciales pertinentes por su indemnización. Si bien obtuvo una sentencia favorable en primera y segunda instancia, faltaba que la CSJN, que tenía la causa hace más de dos años, diera el ultimátum.

El colectivo Periodistas Argentinas intentó que existiera una reparación para las víctimas y presentó una cautelar para que los fondos de la indemnización del analista internacional fueran a las 19 mujeres agredidas. Con el arreglo extrajudicial, ese camino habría quedado obstaculizado.“TV Pública logra acuerdo extrajudicial con Pedro Brieger y paga $78 millones de indemnización por despido. Así Brieguer eludió la cautelar presentada por Periodistas Argentinas para la reparación efectiva de 19 víctimas de acoso sexual”, aseguró Periodistas Argentinas tras conocerse el pago.

Aunque gran parte de las acusaciones se hicieron de manera pública en redes o a través de grupos organizados como Periodistas Argentinas, la mayoría de los hechos no fueron formalmente radicados en sede judicial, lo que hasta ahora limita las vías de investigación y sanción en el ámbito penal o civil. El caso sigue siendo un punto de reflexión sobre la cultura laboral en medios de comunicación y la necesidad de mecanismos efectivos de denuncia, protección y reparación para quienes sufren este tipo de situaciones.