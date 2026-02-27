Quiénes son los gobernadores que viajarán con Milei a Nueva York

El presidente Javier Milei viajará a Nueva York del 9 al 12 de marzo de 2026 acompañado por una comitiva de gobernadores, en el marco de la "Argentina Week", un evento clave en Manhattan organizado para seducir a Wall Street y atraer inversiones extranjeras estratégicas en sectores como energía, minería y tecnología.

El objetivo central de la gira es exhibir unidad política y respaldo institucional ante los grandes fondos de inversión y ejecutivos financieros. La presencia de mandatarios provinciales busca enviar una señal de estabilidad y previsibilidad, mostrando que el plan económico del Gobierno cuenta con apoyo más allá del oficialismo.

Los gobernadores confirmados que viajarán

Según la información oficial y confirmaciones recopiladas, los mandatarios que integrarán la delegación son:

Alfredo Cornejo (Mendoza)

(Mendoza) Ignacio Torres (Chubut)

(Chubut) Marcelo Orrego (San Juan)

(San Juan) Claudio Vidal (Santa Cruz)

(Santa Cruz) Rolando Figueroa (Neuquén)

(Neuquén) Raúl Jalil (Catamarca)

(Catamarca) Carlos Sadir (Jujuy)

(Jujuy) Gustavo Sáenz (Salta)

La mayoría de estos gobernadores viajarán por su cuenta, pero se sumarán a las actividades oficiales junto al Presidente. Algunos, como los de San Juan y Santa Cruz, iniciarán su periplo antes en Toronto (Canadá) para participar de la cumbre minera PDAC, y desde allí se trasladarán a Nueva York.

Quiénes declinaron

No todos aceptaron la invitación cursada por la Cancillería y la Embajada argentina en Estados Unidos. Los que rechazaron por cuestiones de agenda son:

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

(Entre Ríos) Osvaldo Jaldo (Tucumán)

La comitiva oficial completa

Además de Milei y los gobernadores, integran el grupo principal:

Karina Milei (secretaria General de la Presidencia)

(secretaria General de la Presidencia) Manuel Adorni (jefe de Gabinete)

(jefe de Gabinete) Luis Caputo (ministro de Economía)

(ministro de Economía) Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado)

(ministro de Desregulación y Transformación del Estado) Pablo Quirno (canciller)

(canciller) Santiago Bausili (presidente del Banco Central)

El evento reunirá a más de 30 CEOs de compañías líderes globales, con participación de bancos como JPMorgan, Citibank y Bank of America. Habrá paneles sectoriales, reuniones privadas con inversores y un cierre en la sede de Microsoft en Times Square, donde se entregarán distinciones a empresas que invirtieron bajo el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El martes 10 de marzo será el día central: Milei expondrá en la torre de JPMorgan ante Jamie Dimon, quien lo presentará a inversores. Sturzenegger liderará encuentros en Citibank, mientras Caputo y Bausili explicarán la política monetaria en Bank of America.

Con esta movida, el Gobierno apunta a capitalizar el respaldo político provincial para fortalecer la imagen de Argentina como destino de inversiones, en un contexto de necesidad de captar capitales frescos para apuntalar la recuperación económica.