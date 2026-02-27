Quiénes son los gobernadores que viajarán con Milei a Nueva York

El presidente Javier Milei viajará a Nueva York del 9 al 12 de marzo de 2026 acompañado por una comitiva de gobernadores, en el marco de la "Argentina Week", un evento clave en Manhattan organizado para seducir a Wall Street y atraer inversiones extranjeras estratégicas en sectores como energía, minería y tecnología.
El objetivo central de la gira es exhibir unidad política y respaldo institucional ante los grandes fondos de inversión y ejecutivos financieros. La presencia de mandatarios provinciales busca enviar una señal de estabilidad y previsibilidad, mostrando que el plan económico del Gobierno cuenta con apoyo más allá del oficialismo.
Los gobernadores confirmados que viajarán
Según la información oficial y confirmaciones recopiladas, los mandatarios que integrarán la delegación son:
- Alfredo Cornejo (Mendoza)
- Ignacio Torres (Chubut)
- Marcelo Orrego (San Juan)
- Claudio Vidal (Santa Cruz)
- Rolando Figueroa (Neuquén)
- Raúl Jalil (Catamarca)
- Carlos Sadir (Jujuy)
- Gustavo Sáenz (Salta)
La mayoría de estos gobernadores viajarán por su cuenta, pero se sumarán a las actividades oficiales junto al Presidente. Algunos, como los de San Juan y Santa Cruz, iniciarán su periplo antes en Toronto (Canadá) para participar de la cumbre minera PDAC, y desde allí se trasladarán a Nueva York.
Quiénes declinaron
No todos aceptaron la invitación cursada por la Cancillería y la Embajada argentina en Estados Unidos. Los que rechazaron por cuestiones de agenda son:
- Rogelio Frigerio (Entre Ríos)
- Osvaldo Jaldo (Tucumán)
La comitiva oficial completa
Además de Milei y los gobernadores, integran el grupo principal:
- Karina Milei (secretaria General de la Presidencia)
- Manuel Adorni (jefe de Gabinete)
- Luis Caputo (ministro de Economía)
- Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado)
- Pablo Quirno (canciller)
- Santiago Bausili (presidente del Banco Central)
El evento reunirá a más de 30 CEOs de compañías líderes globales, con participación de bancos como JPMorgan, Citibank y Bank of America. Habrá paneles sectoriales, reuniones privadas con inversores y un cierre en la sede de Microsoft en Times Square, donde se entregarán distinciones a empresas que invirtieron bajo el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El martes 10 de marzo será el día central: Milei expondrá en la torre de JPMorgan ante Jamie Dimon, quien lo presentará a inversores. Sturzenegger liderará encuentros en Citibank, mientras Caputo y Bausili explicarán la política monetaria en Bank of America.
Con esta movida, el Gobierno apunta a capitalizar el respaldo político provincial para fortalecer la imagen de Argentina como destino de inversiones, en un contexto de necesidad de captar capitales frescos para apuntalar la recuperación económica.
