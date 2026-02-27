Grabois insólito: "Cristina es como Jesús, a él también le pusieron tobillera"

Desde hace tiempo, en redes sociales y declaraciones publicas, Juan Grabois criticó la decisión judicial de que Cristina Kirchner use tobillera electrónica, se le condicione las visitas y se limite sus salidas al balcón; señalando como una “crueldad” hacia su figura. En el ciclo streaming Ciudadano Duka, conducido por Andrés "Duka" Ducatenzeiler , el dirigente social afirmó: “Cristina es como Jesús, porque a Jesús también le pusieron una tobillera y eso la acerca más a él”.

Más allá de la insólita comparación entre la ex mandataria peronista y Jesucristo realizado en el programa del ex presidente del Club Atlético Independiente, Grabois viene sosteniendo en declaraciones televisivas que su postura frente a la situación judicial de Cristina Kirchner va más allá de la legalidad estricta y entra en lo simbólico. Una narrativa que se circunscribe en la hipótesis de que existe un golpe judicial contra la dirigente justicialista a través de maniobras de lawfare.

La causa Vialidad terminó con la condena a seis años de prisión de Cristina Kirchner, manteniendo una detención domiciliaria desde mediados de 2025, por administración fraudulenta en obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Además de la restricción, se impusó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La cárcel domiciliaria fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, que tomó en cuenta su edad —superior a los 70 años— y un intento de homicidio sufrido en 2022.

Fiscales de la causa han reaccionado a estas medidas planteando que la domiciliaria supone un privilegio frente a a lo que correspondería por la misma condena en condiciones normales de cumplimiento penitenciario, e incluso han pedido que se la remita a una cárcel común y que se anulen las decisiones de arresto domiciliario. Un aspecto que no fue considerado hasta el momento por los magistrados y que la defensa de la ex presidenta desestima de plano.

“Solicitamos que la prisión domiciliaria se cumpla sin la colocación de tobillera electrónica”, sostuvieron Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, letrados de la defensa de la líder justicialista en el momento que se implementó la medida de detención.

Este pedido fue presentado directamente ante el Tribunal Oral Federal 2, el mismo tribunal que había condenado a Fernández de Kirchner.

Aunque el tribunal y luego instancias superiores rechazaron ese pedido y mantuvieron el uso obligatorio de la tobillera electrónica (así lo confirmó una decisión de la Cámara Federal de Casación en febrero de 2026), la presentación de los abogados quedó registrada formalmente en la causa y fue reportada por diversos medios