Las repercusiones por el fallecimiento de Darío Lopérfido

El fallecimiento de Darío Lopérfido, a los 61 años, el 27 de febrero de 2026 en Madrid, tras una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) —enfermedad que había hecho pública con crudeza y honestidad—, generó una ola de condolencias en redes sociales, medios de comunicación y ámbitos político-culturales.

Exsecretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, ministro de Cultura porteño, director del Teatro Colón e impulsor de iniciativas como el BAFICI, Lopérfido dejó una huella relevante en la gestión cultural argentina, aun en medio de las polémicas que atravesaron distintos momentos de su trayectoria.

El mensaje de Esmeralda Mitre

Entre las despedidas más comentadas estuvo la de Esmeralda Mitre, su expareja durante varios años. La actriz publicó en X, alrededor de las 12:40 (hora argentina), un mensaje que rápidamente se viralizó y fue destacado por medios como TN, Infobae, Paparazzi y Radio Mitre.

El texto decía:

"Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo, dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos, Darío que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en Paz."

La publicación incluyó fotografías de ambos en tiempos compartidos y acumuló cientos de interacciones en pocas horas. Diversos portales calificaron el mensaje como “conmovedor” y “emotivo”. El gesto resultó significativo, especialmente por los cruces públicos que habían mantenido tras su separación en 2018, y fue leído como una despedida afectuosa y madura.

Voces del periodismo y la cultura

También se expresó Cristina Pérez, periodista con quien Lopérfido compartía espacio radial como columnista. Lo definió como “un buen amigo, una persona valiente, brillante y capaz de defender aquello que consideraba verdadero”. En un pase con Nelson Castro en Radio Rivadavia agregó: “Siempre fue muy agradecido y los agradecidos de tenerlo éramos nosotros”.

Desde el ámbito político y cultural —según consignaron La Nación y otros medios— se multiplicaron los mensajes que destacaron su lucidez y su papel activo en el debate público. Dirigentes, periodistas y referentes culturales lo describieron como “una voz contundente y crítica” y como “un liberal irredento que no le temió a la polémica”.

El Teatro Colón, institución que dirigió, publicó una despedida oficial en sus redes sociales: “El Teatro Colón despide con tristeza a Darío Lopérfido, quien fue Director General de esta institución y formó parte de una etapa significativa en su historia reciente. Su compromiso con la vida cultural y su vínculo con este Teatro dejaron una marca que será recordada. Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos en este momento de dolor.”

En redes sociales, numerosos usuarios subrayaron su entereza frente a la enfermedad. “Honró la vida hasta el último momento. Su huella queda: perpetua, nítida, brillante”, escribió uno de ellos. Otros lo despidieron como “una gran pérdida para la cultura y la política”, valorando su “integridad y respeto al marcar diferencias”.