Interna en el PJ: la Justicia habilitó a Zamora a competir en Tigre

La interna del Partido Justicialista en Tigre dejó de ser un trámite partidario para convertirse en un caso judicial con fuerte impacto político. El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla revocó la decisión de la Junta Electoral del PJ bonaerense que había excluido la lista encabezada por el intendente Mario Alberto Zamora y ordenó su inmediata oficialización. Además, dejó sin efecto la proclamación de la lista única de Emilio Samyn Ducó. Resultado: habrá internas el 15 de marzo.

La controversia comenzó cuando la Resolución N° 10 de la Junta decidió no oficializar la lista de Zamora por considerar que la nómina de congresales había sido completada fuera de término. El argumento fue técnico: se habrían incorporado candidatos una vez vencido el plazo. Bajo el principio de preclusión, la lista debía quedar afuera.

El fallo judicial desarma esa interpretación. Según el juez, no existió incorporación de nuevos postulantes sino un simple corrimiento interno de candidatos ya presentados en tiempo y forma. El texto sostiene que “no se trató de la incorporación de nuevos candidatos fuera del plazo estipulado, sino de la adecuación formal de una nómina ya previamente presentada”. Y añade un criterio central: “no resulta ajustado a derecho privar de su participación electoral a una lista presentada en plazo por defectos formales”.

La resolución también apunta a inconsistencias en la comunicación interna de la propia Junta respecto de la cantidad de cargos a elegir. Los formularios publicados indicaban doce titulares, mientras que la convocatoria exigía quince. Esa ambigüedad fue considerada relevante para evaluar la razonabilidad del rechazo.

El fallo cita jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, que establece que debe privilegiarse el principio de participación y el pluralismo interno. La doctrina es clara: ante dos soluciones posibles, debe elegirse la que garantice mayor competencia y no la que la restrinja.

En consecuencia, la sentencia declara la temporaneidad del recurso, revoca la Resolución N° 46 que había desestimado la apelación y ordena la inmediata oficialización de la lista de congresales y consejeros encabezada por Zamora. También deja sin efecto la proclamación anticipada de la lista única de Samyn Ducó y exige garantizar igualdad de condiciones, número y color de lista.

El trasfondo político no es menor. Zamora, intendente con peso territorial propio, había quedado desalineado del armado massista dentro del PJ provincial. La exclusión de su lista fue interpretada por su entorno como un intento de disciplinamiento interno. El fallo judicial, en cambio, reabre la competencia y obliga a dirimir la conducción en las urnas.

En un distrito históricamente vinculado al massismo, la decisión tiene resonancia más allá de lo procedimental. El mensaje es contundente: el reglamento no puede transformarse en una herramienta de exclusión política. Tigre votará. Y lo hará por decisión de la Justicia Electoral, que recordó que la democracia interna no se declama, se garantiza.