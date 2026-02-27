El biógrafo oficial de Milei, Nicolás Márquez, lanza un "diplomado de batalla cultural"

Nicolás Márquez, autor de libros de fuerte crítica a la izquierda como El Libro Negro de la Nueva Izquierda y biógrafo oficial del presidente Javier Milei, presentó un diplomado internacional online titulado “Experto en Defensa Civilizatoria”. La iniciativa, impulsada por el Instituto de Investigación Social Solidaridad, se inscribe en la llamada “batalla cultural”, un concepto que en la Argentina actual genera tanto apoyo como rechazo.

El programa plantea la defensa de los valores occidentales, la libertad individual y la soberanía nacional frente a lo que define como amenazas del colectivismo y el globalismo. Aunque se presenta como una propuesta académica no partidista, su contenido está claramente alineado con el ideario libertario y conservador que hoy impulsa el oficialismo y que viene siendo motivo de fuerte discusión pública.

Entre los expositores figuran el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el líder de Vox Santiago Abascal, el politólogo argentino Agustín Laje y el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, dirigentes conocidos por sus posiciones duras contra el progresismo. Márquez dictará un módulo propio, “El Arte de la Guerra por la Verdad”, centrado en cuestionar lo que considera “relatos colectivistas” y en revisar figuras como el Che Guevara y el populismo latinoamericano desde esa mirada.

El diplomado durará tres meses —del 4 de abril al 28 de junio de 2026—, con 80 horas de cursada. Incluye clases en vivo los sábados, materiales grabados y acceso a una comunidad virtual. El costo es de 200 dólares e incluye certificado.

El lanzamiento se da en un momento de alta polarización política. Para quienes comparten esas ideas, es una instancia de formación. Para quienes no, es otra señal de que la confrontación cultural dejó de ser un discurso y empezó a organizarse como proyecto.