Encuesta: Axel Kicillof supera por 6 puntos a Cristina Kirchner

El escenario político argentino continúa mostrando movimientos significativos en la percepción pública de sus principales referentes. Según el reciente Informe Público de febrero de 2026 elaborado por la consultora Giacobbe, basado en un relevamiento de 2.500 casos a nivel nacional, la interna simbólica dentro del peronismo/kirchnerismo arroja datos llamativos sobre el posicionamiento de sus figuras centrales.

El crecimiento de Axel Kicillof

De acuerdo con los datos presentados en la medición de este mes, Axel Kicillof registra una imagen positiva del 23,6%. Esta cifra lo sitúa exactamente 6,1 puntos porcentuales por encima de Cristina Fernández de Kirchner, quien cosecha un 17,5% de valoración positiva en el mismo estudio.

Si bien ambos mantienen niveles de imagen negativa que superan el 50% —con un 55,1% para el gobernador y un 56,0% para la exvicepresidenta—, Kicillof logra diferenciarse al captar una mayor adhesión en el segmento de imagen positiva y sostener un nivel de imagen "regular" del 14,9%, frente al 10,7% de Kirchner.

El panorama oficialista

En la vereda opuesta, el presidente Javier Milei presenta una imagen positiva del 41,7%. Aunque se mantiene como la figura con mayor respaldo individual del informe, el mandatario enfrenta una imagen negativa del 49,6%. Por su parte, la ministra Patricia Bullrich se ubica con un 42,9% de imagen positiva, posicionándose levemente por encima del Presidente en este rubro particular.