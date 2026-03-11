Jorge Rial apuntó contra Manuel Adorni por el viaje de su mujer en el avión presidencial

El periodista Jorge Rial lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio de la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial durante una gira oficial del Gobierno.

A través de su cuenta en la red social X, Rial cuestionó con dureza al funcionario y vinculó el episodio con lo que definió como falta de controles sobre el poder político.

“En cualquier país normal Manuel Adorni ya tendría que estar en la calle. Pero la corrupción del régimen es tibiamente cuestionada por los periodistas afines. Esposas, amantes, mantenidas y artistas varias pagadas con la nuestra”, escribió el conductor.

El comentario se produjo luego de que se difundiera que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, formó parte del vuelo oficial que trasladó a la comitiva del presidente Javier Milei hacia Estados Unidos, donde el Gobierno participa de actividades en la llamada “Argentina Week” en Nueva York.

La presencia de Angeletti en el avión presidencial generó cuestionamientos políticos y un pedido de informes en el Congreso, impulsado por el diputado socialista Esteban Paulón, quien solicitó precisiones sobre si la esposa del funcionario viajó en la aeronave oficial, quién pagó el traslado y qué rol cumplía dentro de la comitiva.

Ante la polémica, Adorni confirmó públicamente que su esposa viajó en el avión presidencial y explicó que ella ya tenía previsto trasladarse a Nueva York por su cuenta, pero que finalmente fue invitada a subir al vuelo oficial para acompañarlo durante la gira.

El jefe de Gabinete defendió la decisión y aseguró que no implicó ningún gasto adicional para el Estado, ya que —según afirmó— los gastos personales de su esposa fueron cubiertos por ella misma. También sostuvo que su intención era que lo acompañara durante una semana de actividades oficiales en Estados Unidos.

La controversia se produjo además pocos días después de que el propio Gobierno modificara el régimen de viajes oficiales al exterior para limitar las comitivas y reducir gastos del Estado.

En ese contexto, las críticas de Rial se sumaron a una discusión política que creció en redes sociales y en el Congreso sobre el uso del avión presidencial y la presencia de familiares de funcionarios en misiones oficiales.