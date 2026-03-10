Jorge Macri analiza privatizar los medios públicos porteños

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, analiza avanzar con la privatización de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires mediante un esquema de concesión a operadores privados. La medida forma parte de una estrategia de reducción de gastos dentro de la administración porteña y abrió un debate político sobre el rol de los medios estatales.

El plan contempla desprenderse de tres de las principales señales que hoy dependen del gobierno porteño: las radios La Once Diez y La 2x4, además del canal televisivo Canal de la Ciudad. La idea es licitar la explotación de estos medios para que pasen a ser gestionados por empresas privadas, aunque seguirían utilizando las licencias que actualmente pertenecen al Estado porteño.

Según trascendió, los pliegos del concurso ya estaban preparados y la intención del Ejecutivo porteño era publicarlos la semana pasada para iniciar el proceso de concesión. Sin embargo, la iniciativa se frenó a último momento debido a discusiones internas dentro del propio gobierno de la Ciudad.

El proyecto generó resistencias políticas y cuestionamientos sobre el impacto en el sistema de medios públicos porteños, tanto por el destino de las señales como por la situación laboral de quienes trabajan en ellas. Esa tensión obligó a revisar el calendario con el que se pensaba avanzar.

Desde el entorno del jefe de Gobierno sostienen que el objetivo central de la medida es aliviar el presupuesto de la Ciudad y reducir los costos de funcionamiento de estas estructuras mediáticas. En esa lógica, la concesión a privados permitiría que continúen operando sin depender directamente del financiamiento estatal.

La discusión se inscribe, además, en un debate más amplio sobre el rol de los medios públicos en la Argentina y sobre la relación entre el Estado y las empresas privadas en la gestión de contenidos informativos y culturales.

Por ahora, la iniciativa sigue en evaluación. Mientras continúan las conversaciones dentro del gobierno porteño, el proyecto de concesionar radios y televisión de la Ciudad permanece abierto, a la espera de definiciones políticas sobre cómo avanzar con la eventual privatización de las señales públicas.