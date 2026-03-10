Las fotos del hotel de Toviggino en Santiago del Estero (casi siempre vacío)

En su cuenta de X, la periodista Camila Dolabjian posteó una serie de imágenes perteneciente al hotel cuyo propietario es Pablo Toviggino. En su mensaje, la reportera de La Nación describió su estadía en el lujoso espacio vinculado al tesorero de la AFA. "La noche del jueves la pasé en el hotel de Pablo Toviggino, sobre la ruta 9, en Santiago del Estero. ¿Adivinen qué? Estaba vacío. Única huésped entre 40 empleados aprox. Cancha de polo, fútbol, pádel, spa, tanque de flotación, peluquería, salón de fiestas, y más. La SRL que me hizo la factura es controlada por otra sociedad que recibió por lo menos US$468.000 en transferencias de Tourprodenter LLC", destacó la cronista.

En el norte argentino, a pocos kilómetros de la capital de Santiago del Estero y en una zona atravesada por el movimiento constante de delegaciones deportivas que viajan al Estadio Madre de Ciudades, se levanta uno de los emprendimientos más llamativos vinculados al entorno de la dirigencia del fútbol argentino. Se trata del HT Hotel Deluxe, un complejo ubicado sobre una ruta estratégica de acceso a la ciudad que, según investigaciones periodísticas y judiciales, forma parte del entramado empresarial asociado a Toviggino, uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la entidad deportiva, Claudio "Chiqui" Tapia.

El hotel aparece como una pieza central dentro de un conjunto de negocios que crecieron en Santiago del Estero en paralelo al ascenso de Toviggino dentro de la estructura de la AFA. El establecimiento se encuentra en un predio sobre la ruta que conecta la capital provincial con otras ciudades del interior y con el aeropuerto, un punto estratégico para el traslado de equipos que disputan partidos en el moderno estadio provincial. Según reconstrucciones periodísticas, el HT Hotel Deluxe suele hospedar a planteles profesionales cada vez que viajan a jugar en Santiago del Estero, especialmente cuando participan en torneos organizados por la AFA. El complejo fue concebido como un hotel de categoría con suites amplias, estacionamiento para delegaciones deportivas y servicios destinados al turismo corporativo y deportivo.

El hotel está relacionado con un entramado de sociedades comerciales que orbitan alrededor de Toviggino y que aparecen repetidas en distintos negocios de la provincia. Entre ellas figuran empresas como HT SRL y Segon SRL, vinculadas al mismo predio donde además funciona una estación de servicio y otros emprendimientos comerciales. Varias investigaciones sostienen que estas sociedades comparten directivos, domicilios y vínculos societarios con personas cercanas al dirigente, lo que dificulta seguir el rastro de la propiedad real de los activos.

El crecimiento del complejo hotelero coincide con el desarrollo de una infraestructura deportiva sin precedentes en Santiago del Estero y con la consolidación de la provincia como sede habitual de partidos de selecciones nacionales y finales de torneos organizados por la AFA. El escándalo que hoy rodea a la institución del fútbol argentino tiene varios frentes. Uno de los más sensibles es la investigación sobre presuntas maniobras impositivas y financieras que involucran a empresas cercanas a Toviggino. Un informe de organismos fiscales reveló que una de esas firmas, Malte SRL, habría funcionado como una “usina de facturación apócrifa”, es decir, una empresa utilizada para emitir comprobantes por servicios que no se habrían prestado realmente.

Según esa línea de investigación, el esquema habría permitido justificar movimientos de dinero entre clubes, intermediarios y empresas privadas mediante contratos y facturas por asesorías, gerenciamientos o servicios administrativos. Parte de esos documentos se vincula con operaciones firmadas con clubes del fútbol argentino y con acuerdos que incluían derechos federativos de futbolistas y representación en litigios deportivos.

El rol de Claudio Tapia, presidente de la AFA, también aparece mencionado en el contexto político de la investigación debido a su estrecha relación con Toviggino dentro de la conducción del fútbol argentino. Ambos comparten la conducción del Consejo Federal de la AFA y han construido una alianza que consolidó su poder dentro de la estructura del fútbol nacional durante los últimos años.

Las denuncias señalan que el crecimiento patrimonial de dirigentes vinculados a la conducción del fútbol coincidió con un aumento de los contratos comerciales y de los ingresos derivados de los derechos televisivos, patrocinadores y acuerdos internacionales firmados por la AFA. Aunque hasta el momento no existen condenas judiciales, la Justicia continúa analizando documentación contable, facturas, movimientos societarios y transferencias financieras para determinar si existió un circuito de evasión impositiva o desvío de fondos a través de empresas privadas.

En ese contexto, el hotel Deluxe de Santiago del Estero aparece para los investigadores como una pieza más dentro de un esquema de negocios que combina infraestructura deportiva, turismo ligado al fútbol y un entramado societario que se expande más allá de la actividad estrictamente deportiva.