Nueva encuesta: la imagen negativa de Milei subió a casi 50 por ciento

La imagen negativa del presidente Javier Milei trepó a casi la mitad de la población argentina: según la última encuesta de Giacobbe Opinión Pública, realizada entre el 23 y el 27 de febrero de 2026 sobre una muestra de 2.500 casos con un margen de error del 2%, el 49,6% de los encuestados tiene una valoración negativa del mandatario. En contrapartida, solo el 41,7% lo evalúa de manera positiva, y apenas el 6,5% lo hace de forma regular.

El número representa un deterioro respecto al pico de imagen positiva que Milei llegó a registrar en etapas anteriores de su mandato, cuando el apoyo había alcanzado el 58,7%, según el histórico de mediciones que lleva la consultora. La tendencia, visible en el gráfico de evolución del informe, muestra una imagen oscilante que en los últimos meses se fue estabilizando por debajo del 50% de imagen positiva, con la negativa consolidándose en torno a ese mismo umbral.

El informe también midió la imagen de otras figuras de la política nacional, y los resultados no son alentadores para ningún espacio. Patricia Bullrich aparece con el mayor porcentaje de imagen positiva entre los líderes relevados, con el 42,9%, aunque su negativa trepa al 50,1%. Cristina Kirchner, referente del kirchnerismo, cosecha apenas un 23,6% de imagen positiva frente a un contundente 56% negativo.

Mauricio Macri, con el 14,9% de imagen positiva y el 54,8% de negativa, y Victoria Villarruel, con apenas el 10,7% de aprobación y el 55,9% de rechazo, completan un panorama de alta desconfianza ciudadana hacia la clase política en general. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, por su parte, registra un 29,6% de imagen positiva y un 55,1% negativa.

Una de las preguntas más creativas del informe pidió a los encuestados que imaginaran a Argentina como paciente en una primera sesión de psicología, y que eligieran qué frase diría al entrar al consultorio. El resultado fue ambivalente: el 41,3% eligió "Creo que puedo salir adelante", lo que sugiere un optimismo incipiente. Sin embargo, el 31,4% optó por "Estoy cada vez peor", y el 14,7% por "Tengo miedo de lo que viene". Solo el 6,3% siente que el país "está siempre igual, no puede cambiar".

El dato es un termómetro del estado de ánimo social: más de la mitad de los argentinos tiene una percepción negativa o temerosa del rumbo del país, aunque hay un núcleo importante que mantiene expectativas favorables. Un escenario que Milei deberá revertir si aspira a consolidar su imagen de cara al año electoral.