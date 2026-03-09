Majul se le animó a Milei: "Le voy a preguntar como si fuera un periodista opositor"

En el comienzo de la nueva temporada de La Cornisa por La Nación+, Luis Majul le propuso al presidente Javier Milei hacerle preguntas como si fuese un "periodista opositor". "Le voy a tirar todas las cuestiones que le tiran, le preguntan y le inquietan a la oposición", aclaró el conductor televisivo. La ocurrencia generó mucha repercusión. Inmediatamente, en tono burlón, el mandatario le contesto: "¿Usted se volvió masoquista?", y remató: "Después de la domada que le di a los kukas en el Congreso...¿usted quiere jugar el roll play de kuka?".

El reportaje, grabado antes de un viaje oficial del mandatario a Estados Unidos y pocos días después de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, se centró en el rumbo económico del gobierno, las tensiones políticas con la oposición y el escenario institucional. Durante el diálogo, el jefe de Estado defendió con firmeza su programa económico y lanzó mensajes directos a sus adversarios políticos, en un tono combativo que caracterizó gran parte de la conversación.

Más allá que Majul advirtió que le iba hacer preguntas criticas sobre su mandato, el tono mantuvo la cordialidad y, de acuerdo a las críticas, la liviandad de todas las entrevistas anteriores. Uno de los momentos más comentados del reportaje surgió cuando el comunicador le preguntó por la presión política que enfrenta la administración luego de sus primeros años de gobierno. Ante esa consulta, el presidente respondió con una frase que rápidamente se volvió titular en distintos medios: “No me van a llevar puesto como a Macri”, en referencia a las dificultades que atravesó el gobierno de Mauricio Macri durante su mandato.

En otro tramo de la entrevista, Majul le preguntó directamente si su programa económico implicaría cierres de empresas o despidos en el corto plazo. El Jefe de Estado respondió defendiendo el impacto de su política de mercado y sostuvo: “Puede pasar que algunos sectores desaparezcan, pero eso permite que haya precios más baratos y más eficiencia”. La respuesta generó controversia en redes sociales y en el ámbito político, donde distintos dirigentes sindicales cuestionaron el tono con el que el mandatario se refirió a los efectos sociales de las reformas económicas.

El periodista también abordó el escenario institucional y las tensiones dentro del oficialismo. En ese contexto le preguntó si existía un conflicto político con la vicepresidenta Victoria Villarruel o si había evaluado pedir su renuncia. El presidente negó esa posibilidad y respondió de forma categórica: “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, intentando desactivar versiones sobre supuestas diferencias internas en el Poder Ejecutivo.

La entrevista incluyó además definiciones sobre inflación, reformas judiciales y el rumbo del gobierno libertario. Milei aseguró que su plan económico avanza en la dirección correcta y reiteró su convicción de que la inflación descenderá de manera significativa en los próximos meses. En ese sentido, defendió el ajuste fiscal y sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas es una condición necesaria para estabilizar la economía argentina.

Por supuesto, no fue la primera vez que Majul entrevistó al presidente desde que asumió el poder. A lo largo de los últimos años el periodista mantuvo varios mano a mano televisivos con Milei, tanto durante la campaña presidencial como ya en la Casa Rosada. En diciembre de 2025, por ejemplo, el mandatario aseguró en el mismo programa que su gobierno había logrado reducir fuertemente la pobreza y defendió su política de déficit cero, en una entrevista que también tuvo amplia repercusión mediática.

La frecuencia de esos encuentros televisivos alimentó el debate sobre la relación entre el periodista y el mandatario. Majul, conductor histórico de La Cornisa, que va por su temporada número 27, ha sido señalado como un periodista muy cercano al oficialismo, debido a la sintonía ideológica que mantiene con el proyecto político libertario, a tal punto que en redes sociales aconseja como manejar la comunicación y que medidas debe tomarse en la gestión, más allá del tono generalmente favorable de sus entrevistas con el presidente.

En declaraciones recientes sostuvo que Milei “es una persona distinta a cualquier otro presidente que haya tenido la Argentina”, una frase que reflejó la mirada del periodista sobre el estilo político del mandatario y que fue interpretada por algunos sectores como una señal de afinidad con el gobierno. Mientras algunos colegas sostienen que Majul mantiene una relación profesional con el presidente basada en el acceso a entrevistas exclusivas, otros consideran que su cobertura forma parte de un esquema mediático favorable al oficialismo. La ocurrencia de preguntar como "periodista opositor" generó más debate al respecto.