Milei, parejo en las redes: tiene 51 por ciento de opiniones a favor y 49 en contra

En un contexto de intensas batallas políticas, como la reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso, el presidente Javier Milei mantiene un equilibrio precario en el ecosistema digital. Según un relevamiento de Monitor Digital, que analizó más de 3,8 millones de menciones sobre el mandatario en las redes sociales argentinas durante el último mes (cerrado en febrero de 2026), las opiniones se dividen casi a la par: 51% favorables y 49% negativas. Este escenario contrasta con el de figuras opositoras, que enfrentan rechazos mucho más pronunciados.

El estudio destaca que, pese a los debates acalorados sobre temas como la reforma laboral, la inflación y las alianzas internacionales, Milei y su aliada Patricia Bullrich logran contener el descontento en niveles moderados. Para Bullrich, las menciones positivas alcanzan el 59,9%, contra un 40,1% negativas. En cambio, líderes opositores como Axel Kicillof (82,6% de rechazo), Victoria Villarruel (81,2%) y Sergio Massa (80,4%) duplican prácticamente los índices de negatividad de los oficialistas. Estos datos sugieren que la polarización beneficia al oficialismo en las redes y el rechazo se concentra más en la oposición.

Sin embargo, no todo es estabilidad para Milei. Otros análisis recientes muestran señales de desgaste en su influencia digital. Por ejemplo, tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias, un estudio de la consultora Ad Hoc registró un sentimiento negativo del 52% contra un 37% positivo, marcando la primera vez que el balance digital se inclina en contra desde su triunfo en las legislativas de octubre de 2025. Además, consultoras como Tendencias y Ad Hoc coinciden en una caída en el volumen de menciones e interacciones: el discurso de 2026 generó casi la mitad de menciones que el de 2024, con likes reducidos drásticamente de 4,5 millones a menos de medio millón.

Este declive en el engagement se alinea con encuestas de opinión pública más amplias, que no se limitan a las redes pero reflejan un humor social similar. Un sondeo de Hugo Haime y Asociados indica que el 57% desaprueba la gestión de Milei, frente a un 41% que la aprueba, con una caída de 5 puntos en aprobación desde diciembre. La encuestadora internacional Atlas Intel, en colaboración con Bloomberg, reporta cifras parecidas: 55,3% de desaprobación y 41,5% de aprobación, acercándose a máximos históricos de rechazo. Factores como el cierre de empresas, la pérdida de poder adquisitivo y el temor a despidos pesan en estas percepciones, especialmente en torno a la reforma laboral, rechazada por el 55% según Haime.

Por otro lado, hay indicios de recuperación en eventos específicos. Un análisis postdiscurso de Daniel Vico muestra una mejora: 54% positivo, 41% negativo y 5% neutral, comparado con un 33% positivo y 52% negativo previo al evento. Otro relevamiento de Perfil sobre el mismo discurso registró 380 mil menciones, con 54% de apoyo, lo que permitió al oficialismo revertir un inicio adverso.

En regiones como Córdoba, el ecosistema libertario sigue fuerte en plataformas como Instagram y TikTok, donde tres influencers afines a Milei concentran el 99% de las interacciones, según un estudio de Carlos Sicchar que abarcó de junio de 2025 a febrero de 2026. Esto subraya que, pese al desgaste general, el núcleo mileísta mantiene un dominio en nichos digitales.

En resumen, las redes sociales reflejan un Milei en equilibrio, pero con grietas emergentes. Mientras el oficialismo contiene el rechazo mejor que la oposición, la caída en interacciones y la opinión pública en baja sugieren desafíos crecientes. En un año electoral intermedio ya en el horizonte, estos indicadores serán clave para medir si el "poder de fuego" digital que impulsó a Milei se mantiene o se diluye.