Luis D'Elía, el vocero del ayatolá

Con camiseta de la Selección, grabándose estilo selfie y desde su domicilio, Luis D’Elía reapareció en un rol que llamó la atención: el ex piquetero ahora dice ser el vocero del régimen iraní.

En medio del conflicto de Medio Oriente, el dirigente social da los partes que, según dice, “los compañeros de la Guardia Revolucionaria Iraní” le envían: el cierre del estrecho de Ormuz, la muerte de Alí Jamenei, el bombardeo a barcos estadounidenses y británicos son algunas de las informaciones que D’Elía publica en sus redes.

Pero sus declaraciones ya le trajeron dolores de cabeza: el fiscal federal Carlos Stornelli pidió investigarlo por la posible comisión de delitos vinculados a la promoción de la hostilidad por motivos religiosos y políticos.

D’Elía no se achica: “No me voy a callar. Ni ante Stornelli, ni ante nadie”, dice. Aún con la noticia de que sus videos lo llevarán a la Justicia otra vez, sigue con su cruzada: “En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo. ¿Quién es Irán en la Argentina? Yo soy Irán”.

A fondo.

La tarea de vocería del dirigente, que fue tomada con gracia por muchos de sus seguidores, esconde fuertes declaraciones, como la posibilidad planteada con liviandad de que suceda un nuevo atentado en el país.

“Probablemente, como hace 30 años, hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse. Van a hacerlo seguro para culpar a Irán”, dijo D’Elía. Luego agregó: “Hoy está recontra probado que hace 30 años estos atentados lo hicieron la SIDE y el Mossad”. Insólito. Para la Justicia argentina, está probado que fue Irán.

La investigación de Stornelli no es la única reacción judicial que generaron los videos. Familiares de las víctimas del atentado a la AMIA hicieron un planteo complementario en la causa Memorándum con Irán para que se investiguen los dichos del ex piquetero. Además de D’Elía, el expediente tiene como principal imputada a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Como parte de los elementos probatorios de la causa figuran las llamadas telefónicas del dirigente reconvertido en vocero con Mohsen Rabbani, el ex agregado cultural iraní, acusado de ser uno de los organizadores del ataque de 1994.

D’Elía tiene relaciones fluidas con Irán. Estuvo en Teherán, su capital, en la primera mitad del 2025. Y asegura que tiene vínculo con la dirigencia de ese país desde hace por lo menos tres décadas.

En el último video, al cierre de esta edición, el autoproclamado portavoz denunció que “los multimillonarios sionistas y el Ejército israelí hace meses que están quemando la Patagonia argentina con la complicidad del Gobierno”.

Otra agenda.

Abandonado por el kirchnerismo, D’Elía había sido noticia en el último tiempo por sus impactantes declaraciones contra quien fuera su jefa política.

Herido por haber caído en el ostracismo junto a Fernando Esteche, Gabriel Mariotto y otros personajes que fueron funcionales al proyecto kirchnerista, el ex piquetero le apuntó a Cristina Kirchner: “En 2010 se nos murió Néstor y a partir de ahí empezaron los errores”, llegó a decir.

Pero la principal víctima de sus acusaciones fue Máximo Kirchner: "Cristina tendría que mandar a su hijo a Santa Cruz para que lo traten. El pibe tiene serios problemas de adicción”, aseguró.

La idea, para reflotar su carrera política, era disparar contra el kirchnerismo y ser cobijado por Axel Kicillof. Tampoco tuvo suerte, a pesar de una catarata de elogios que repitió. "La única alternativa que tiene el peronismo es con Axel”, suele decir.

Ignorado por la política local, ahora busca transformarse en una pata de la comunicación de Irán ante el escenario internacional. Es un cronista de guerra a 13 mil kilómetros de distancia del conflicto. Pero insiste en su rol.

Los mensajes no han sido muy efectivos: son tomados en broma en las redes y en serio en la Justicia. Su nueva faceta de comunicador sólo le trajo más dolores de cabeza.