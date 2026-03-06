La foto que Javier Milei posteó con Karina para el Día del Hermano

"Feliz día Jefe", publicó el presidente Javier Milei en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen de él abrazando a su hermana Karina Milei. El posteo del mandatario libertario, dedicado a la menor de la familia Milei, fue por el "Día del hermano" que se celebra los 4 de marzo en el país. Por supuesto, en el dedicatoria el Jefe de Estado llamó a su hermana con el apodo de "Jefe", haciendo presente el rol de coordinadora y de mandó de la secretaria general de Presidencia y actual máximo titular de La Libertad Avanza.

La relación entre los hermanos Milei ha sido uno de los rasgos más singulares del fenómeno político que llevó al economista libertario a la presidencia argentina. Desde sus primeras apariciones mediáticas hasta su llegada al poder, ambos han construido un vínculo público que combina una historia familiar atravesada por conflictos, una alianza personal profunda y una asociación política que el propio mandatario suele describir como inseparable.

El origen de esa relación se remonta a la infancia de los hermanos en el barrio porteño de Villa Devoto, donde crecieron en el seno de una familia de clase media. Diversos testimonios del propio Milei y de periodistas que investigaron su vida personal coinciden en señalar que el economista vivió una niñez marcada por la violencia doméstica y una relación conflictiva con sus padres. El propio dirigente relató en varios reportajes que su padre lo golpeaba y que esas agresiones físicas y psicológicas eran frecuentes, mientras que su madre mantenía una actitud que él mismo describió como distante o indiferente.

En ese contexto familiar, Karina Milei aparece en los relatos como la principal figura de contención. El presidente ha contado públicamente que su hermana intervenía para protegerlo cuando su padre lo agredía. En una escena que luego sería citada por biógrafos y cronistas, Milei relató que “en una de las tantas veces que mi papá me fajó, Karina se metió entre él y yo”, una imagen que el propio mandatario evocó como el momento en que la percibió como una especie de “protección” frente a la violencia familiar.

El periodista de Noticias, Juan Luis González, autor de "El loco" una de las biografías más difundidas sobre el mandatario, sostiene que ese episodio marcó profundamente el vínculo entre los hermanos. Según su reconstrucción, incluso Karina habría sufrido una crisis nerviosa y debió ser hospitalizada tras presenciar una agresión del padre contra Javier cuando este tenía alrededor de once años. A lo largo de la adolescencia y la juventud, esa relación se consolidó como una alianza prácticamente exclusiva.

El círculo personal de Milei siempre fue muy reducido y que su hermana fue la persona que lo acompañó de manera constante. Ese vínculo íntimo se trasladó con el tiempo al plano público. Cuando Javier Milei comenzó a hacerse conocido como economista mediático en programas de televisión a partir de la década de 2010, Karina solía acompañarlo en muchas de sus presentaciones y entrevistas. Era ella quien coordinaba su agenda, pactaba entrevistas y organizaba sus apariciones en los medios, mientras el economista consolidaba su perfil confrontativo como panelista y analista económico.

En una entrevista previa a su ingreso a la política formal, señaló que su hermana cumplía un rol similar al de Moisés y Aarón en la tradición bíblica: mientras uno conduce o comunica, el otro organiza y guía. “Yo le digo ‘el jefe’ a mi hermana”, afirmó entonces para describir el lugar central que ocupa en su vida personal y profesional. Con el crecimiento de su figura pública y su salto a la política electoral, esa simbiosis se volvió aún más visible. Karina Milei pasó de ser su asistente personal a ocupar un cargo institucional de máxima cercanía como secretaria general de la Presidencia, convirtiéndose en una de las personas más influyentes dentro de su entorno político.

Esa relación, forjada en una infancia atravesada por conflictos familiares y consolidada en años de trabajo conjunto, se transformó con el tiempo en una alianza central en la construcción del liderazgo de Milei, hasta el punto de que en el entorno del presidente suele afirmarse que las decisiones estratégicas pasan inevitablemente por el filtro de su hermana, a quien él mismo reconoce como su principal sostén desde la niñez.