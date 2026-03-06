El posteo de Milei bancando a Messi

El presidente Javier Milei volvió a intervenir en la discusión pública que rodea al capitán de la selección argentina. Luego de que sectores del progresismo criticaran a Lionel Messi por participar de un evento en la Casa Blanca junto al presidente estadounidense Donald Trump, el mandatario argentino publicó este viernes por la mañana un mensaje de respaldo en sus redes sociales.

El posteo apareció en su cuenta de Instagram con una frase breve y provocadora: “LA ÚNICA IZQUIERDA QUE SIRVE ES LA DE MESSI”. La expresión alude al perfil futbolístico del rosarino —su histórica posición por la banda izquierda— y funciona a la vez como una chicana política en el clima de polarización que rodeó la polémica.

La controversia comenzó tras la visita del plantel de Inter Miami CF a la Casa Blanca, donde el equipo fue recibido por Trump luego de consagrarse campeón de la MLS. Durante el acto, el mandatario estadounidense elogió al astro argentino y lo calificó como uno de los grandes futbolistas de la historia.

La presencia de Messi en ese encuentro generó críticas en redes sociales y desde sectores vinculados al kirchnerismo y al progresismo, que cuestionaron la foto con el líder republicano. En ese contexto, Milei salió a respaldar al capitán argentino con su publicación.

El gesto presidencial no fue aislado. En paralelo, el mandatario también recordó una defensa que había hecho del futbolista años atrás, cuando aún no estaba en política. En 2018, Milei había argumentado con estadísticas para refutar las críticas que recibía Messi en la selección, destacando su impacto en goles y asistencias.

El nuevo posteo retoma esa línea y suma una capa política: en medio de las discusiones ideológicas que rodean cada gesto de figuras públicas, el Presidente eligió convertir al ídolo deportivo en una metáfora de su disputa cultural.

Así, la frase viral de Milei vuelve a mezclar fútbol, redes sociales y política, tres territorios donde la figura de Messi —generalmente asociada a un perfil bajo y apolítico— termina quedando inevitablemente en el centro del debate público.