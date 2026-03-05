Brancatelli fue tendencia por su comentario sobre el gendarme Gallo: “Va a ganar 700 lucas”

El periodista Diego Brancatelli quedó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales y en el debate político tras un comentario sobre el gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado de una cárcel venezolana luego de más de un año de detención. La frase, pronunciada en televisión, se viralizó rápidamente y lo convirtió en tendencia.

La controversia se originó durante el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial en C5N, donde el panel analizaba el regreso del suboficial argentino al país. En ese contexto, Brancatelli deslizó una reflexión que generó rechazo inmediato incluso entre sus propios compañeros de programa.

“No sé si sabía dónde iba, porque si sabe que como cabo de Gendarmería va a ganar 700 lucas, después de escuchar al Presidente y ver cómo está la Argentina… no sé si no elige quedarse en El Rodeo”, dijo el periodista al referirse a la prisión venezolana donde Gallo estuvo detenido.

La frase provocó incomodidad en el estudio y fue rápidamente cuestionada al aire. Pero el mayor impacto se produjo en redes sociales, donde el fragmento del programa se difundió de forma masiva y generó una ola de críticas contra el panelista.

El trasfondo: el caso Nahuel Gallo

El comentario se produjo horas después de que Nahuel Gallo hablara públicamente por primera vez tras regresar a la Argentina. El gendarme había permanecido 448 días detenido en Venezuela, acusado por el régimen de Nicolás Maduro de participar en supuestas actividades terroristas.

Durante su testimonio, Gallo evitó detallar el trato recibido pero admitió haber sufrido “torturas psicológicas” en la cárcel de El Rodeo I, en Caracas, donde permaneció incomunicado durante buena parte de su detención.

Su liberación se concretó el 1° de marzo de 2026 en el marco de una amnistía y tras gestiones diplomáticas y políticas que permitieron su traslado de regreso al país.

Reacciones políticas y mediáticas

Las declaraciones de Brancatelli generaron una inmediata reacción política. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó duramente el comentario y lo calificó como inapropiado frente al sufrimiento vivido por el gendarme durante su cautiverio.

El tema también abrió un fuerte debate en los medios. En programas televisivos y radiales, varios periodistas cuestionaron la frase por relativizar la gravedad del encarcelamiento en Venezuela, mientras que en redes sociales se multiplicaron los mensajes de repudio.

En paralelo, el episodio volvió a poner en discusión el clima de polarización política que atraviesa el debate público argentino, donde incluso situaciones humanitarias o diplomáticas terminan atravesadas por lecturas partidarias.

En cuestión de horas, el nombre de Brancatelli se ubicó entre las principales tendencias en X (ex Twitter), evidenciando cómo un comentario televisivo puede convertirse rápidamente en un fenómeno viral y en un nuevo capítulo de la disputa política y mediática.