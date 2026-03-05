Pablo Duggan duro contra los Benegas Lynch: "Prendidos a la teta del Estado"

"Toda una vida criticando al estado y ahora sus dos hijos prendidos a la teta de los contribuyentes. Deprimente", posteó Pablo Duggan en su cuenta personal de X. En redes sociales, el periodista compartió una publicación de Joaquín Benegas Lynch que transmitía un mensaje familiar acompañado de una imagen del senador nacional junto con su hermano Alberto "Bertie" Benegas Lynch y su padre Alberto Benegas Lynch en el balcón del Congreso.

El mensaje del legislador, ademas de destacar los rasgos familiares que comparte con su padre y su hermano, alentó las reformas legislativas que el oficialismo esta dispuesto a presentar este año."Un orgullo ser astilla de esta madera. Toda una vida mi viejo querido Alberto Benegas Lynch dedicada a batallar las ideas de la libertad, con el único sueño de vivir un mundo más libre y próspero para todos. Me emociona ser testigo del reconocimiento que se te da a tanta batalla, sumarme al enorme ´guardián de las ideas´, Bertie Benegas Lynch, y poner mi pequeño grano de arena en la transformación histórica liderada por nuestro presidente Javier Milei", subrayó.

La familia Benegas Lynch ocupa desde hace décadas un lugar singular dentro del pensamiento liberal argentino y, en los últimos años, su influencia se proyectó directamente sobre la política nacional a través del gobierno libertario y de la coalición oficialista La Libertad Avanza. Se trata de un linaje con raíces históricas en la elite política y económica del país, cuyo apellido remite a figuras del conservadurismo tradicional. Entre sus antepasados aparecen el militar José Tiburcio Benegas y el gobernador mendocino Tiburcio Benegas Ortiz, además del dirigente conservador Robustiano Patrón Costas, candidato presidencial durante finales de la llamada Década Infame, antes del golpe militar de 1943.

En la actualidad, el patriarca contemporáneo de la familia es el economista Alberto Benegas Lynch (h), considerado uno de los principales difusores del liberalismo clásico y de la escuela austríaca en la Argentina. Durante décadas se desempeñó como académico, conferencista y formador de economistas, además de fundar la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), institución creada en 1978 que se convirtió en un núcleo de formación y difusión del ideario libertario en el país.

Desde ese ámbito académico surgió parte del entramado ideológico que luego alimentaría el ascenso político de Javier Milei. El propio presidente suele citar a Benegas Lynch (h) como uno de sus referentes intelectuales y lo ha definido públicamente como un “prócer del liberalismo”. En ese marco, el ESEADE se transformó en un espacio frecuente de conferencias y actividades del actual mandatario y de dirigentes libertarios, además de otorgarle un doctorado honoris causa en 2022. Un reconocimiento que se vio reflejado en la Beca Presidencia de la Nación, una iniciativa privada de la universidad creada en honor al Jefe de Estado.

Según el propio Bertie Benegas Lynch, el contacto inicial con el entonces economista mediático surgió a través de redes sociales y luego se transformó en una relación política cercana basada en la coincidencia ideológica en torno a “la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”. Un concepto ideológico de la derecha alternativa que minimiza la injerencia del Estado. Un rasgo curioso, teniendo en cuenta que dos Benegas Lynch forman parte del Estado Argentino como legisladores nacionales.

En ese aspecto, la tercera generación de la familia ingresó de lleno en la política con el ascenso del movimiento mileista. Alberto “Bertie” Benegas Lynch, economista y dirigente de La Libertad Avanza que en 2023 fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Antes de su desembarco en el Congreso había desarrollado una extensa carrera en el sector privado, con cargos ejecutivos vinculados al grupo Santander y a Universia en América Latina. En la Cámara de Diputados se convirtió en una de las figuras más ideológicamente alineadas con el proyecto anarcocapitalista.

Su hermano, Joaquín Benegas Lynch, siguió un camino diferente durante años, vinculado principalmente a la actividad empresarial y agropecuaria. Radicado desde 2007 en la ciudad entrerriana de La Paz, fundó la empresa Glocal Terra, dedicada al asesoramiento de inversiones y administración de campos. En 2025 dio el salto a la política y fue electo senador nacional por la provincia de Entre Ríos por La Libertad Avanza para el período 2025-2031.

La influencia del clan en el universo de LLA también se proyecta en espacios simbólicos vinculados al movimiento. Uno de ellos es la agrupación musical conocida como “La Banda Presidencial”. En ese grupo, Bertie participa como baterista, mientras que su hermano se desempeña como guitarrista, completando una formación que suele presentarse en eventos públicos, como en el Movistar Arena del año pasado.

Con tres generaciones vinculadas al liberalismo económico, los Benegas Lynch se consolidaron como una de las familias más influyentes en el ecosistema ideológico que rodea al actual gobierno argentino. Su presencia simultánea en el mundo intelectual, legislativo y partidario ilustra el papel que ese linaje desempeña en la construcción doctrinaria y política del proyecto libertario que hoy gobierna el país.