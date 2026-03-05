Desesperación: el video oficial para que la gente deposite sus dólares en el Banco Central

La situación de las reservas en dólares del Banco Central argentino volvió a convertirse en uno de los ejes centrales de la política económica. Aunque en las últimas semanas se registró una recuperación de divisas, el Gobierno continúa buscando mecanismos para reforzar ese colchón financiero, entre ellos incentivar que los ciudadanos depositen sus dólares en el sistema bancario.

Según datos recientes del Banco Central, las reservas internacionales brutas superan actualmente los 46.000 millones de dólares, el nivel más alto desde 2019, tras varias jornadas de compras en el mercado cambiario. Solo en lo que va de 2026 la autoridad monetaria acumuló adquisiciones por más de 2.500 millones de dólares, aprovechando una mayor oferta de divisas y cierta estabilidad del mercado.

Sin embargo, detrás de ese número existe una diferencia clave que preocupa a los analistas: las reservas netas, es decir, las que realmente están disponibles para intervenir en el mercado o afrontar pagos. Estas continúan siendo mucho más bajas y, según cálculos difundidos por economistas y organismos internacionales, todavía se encuentran lejos de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Incluso se estima que existe una brecha de más de 6.500 millones de dólares respecto del objetivo comprometido, lo que mantiene la presión sobre la política económica.

La necesidad de fortalecer las reservas no es solo una cuestión contable. Para la gestión de Luis Caputo, acumular dólares es clave para sostener la estabilidad cambiaria, reducir el riesgo de una crisis financiera y recuperar la confianza internacional. También permite afrontar vencimientos de deuda y evitar que el Tesoro utilice directamente los fondos del Banco Central para pagar obligaciones externas. De hecho, en los últimos meses se analizan mecanismos como emisiones de deuda, acuerdos financieros con bancos internacionales y otras herramientas para evitar que los pagos de deuda erosionen las reservas disponibles.

En ese contexto se explica una decisión que llamó la atención en el sistema financiero: campañas publicitarias impulsadas por el Banco Nación y otras entidades para promover que los ciudadanos depositen sus ahorros, incluidos dólares, a través de sus aplicaciones y cuentas bancarias. El objetivo es repatriar parte de los dólares que permanecen fuera del sistema, en cajas de seguridad o directamente “debajo del colchón”, una práctica extendida en la Argentina.

Ese es exactamente la temática que los responsables en la comunicación de Banco Nación decidieron resaltar utilizando un cómico spot para televisión y redes sociales. En la secuencia publicitaria se observa algunos colchones en una plaza quejándose del uso que hacen de ellos guardando billetes todo el tiempo. Finalmente, uno de ellos les recomienda ir a la entidad bancaria nacional para hacer uso del plazo fijo en dólares.

La lógica detrás de estas campañas es sencilla. Cuando los ahorristas depositan dólares en los bancos, esas divisas pasan a formar parte del sistema financiero. Aunque no se transforman automáticamente en reservas del Banco Central, sí fortalecen la liquidez en moneda extranjera del sistema bancario, facilitan el crédito en dólares y reducen la presión sobre el mercado cambiario. Además, un mayor volumen de depósitos en moneda extranjera mejora la percepción de estabilidad financiera, algo que el gobierno de Javier Milei considera clave para atraer inversiones y normalizar el acceso al crédito internacional.

Para la administración libertaria, convencer a los ciudadanos de volver a confiar en los bancos no es una tarea sencilla. La memoria económica del país está marcada por episodios traumáticos que dejaron profundas huellas en los ahorristas. El más recordado es el “corralito” de 2001, cuando el gobierno restringió el retiro de depósitos bancarios en medio de la crisis que terminó con la caída del sistema financiero y la convertibilidad. A ese episodio se suma el Plan Bonex de 1990, cuando los depósitos a plazo fijo fueron convertidos compulsivamente en bonos del Estado, en la práctica una confiscación parcial de los ahorros privados.

Incluso, en plena campaña presidencial, el mismo Milei llevaba el estandarte de cerrar el Banco Central. Estas experiencias explican por qué los argentinos mantienen tradicionalmente grandes cantidades de dólares fuera del sistema bancario. Distintas estimaciones privadas señalan que los ahorros en efectivo que guardan los ciudadanos superan ampliamente las reservas del Banco Central, lo que representa una masa de capital que los gobiernos han intentado captar repetidamente mediante blanqueos o incentivos financieros.

En este escenario, el Ejecutivo apuesta a una estrategia gradual: estabilizar la macroeconomía, recomponer reservas y, al mismo tiempo, reconstruir la confianza en el sistema financiero. Las campañas para fomentar depósitos digitales y bancarios forman parte de ese intento. Sin embargo, la historia reciente muestra que la relación entre los argentinos y sus dólares sigue marcada por la desconfianza, un factor que condiciona cualquier intento oficial de reforzar las reservas a partir de los ahorros de la población.

por R.N.