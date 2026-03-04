"Fenómeno barrial": la foto de un imitador de Milei en Israel

Las redes se hicieron eco de una imagen de un imitador del presidente Javier Milei hablando con el publico en un show por Israel. El Presidente reaccionó a la imitación con su clásica frase: "Fenómeno barrial". No es la primera vez que comediantes del Estado judío caracterizan al mandatario argentino. Durante las apariciones públicas del Jefe de Estado en sus dos visitas oficiales —la de febrero de 2024 y la de junio de 2025 en el marco de la guerra en Gaza—, se generó un curioso fenómeno cultural internacional: varias imitaciones de su persona en medios de entretenimiento.

La más comentada llegó desde la televisión israelí en el programa humorístico Eretz Nehederet (Un país maravilloso), uno de los ciclos nocturnos de mayor audiencia en ese país. Allí, el actor argentino-israelí Mariano Idelman personificó al presidente argentino con una caricatura que replicaba su reconocible campera de cuero, su estilo gestual enérgico y algunos de sus latiguillos políticos. El sketch, transmitido en hebreo con toques de español y humor irónico, bromeó sobre la visita de Milei y su postura diplomática —incluyendo referencias a su plan de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén— e incluso sacó chistes sobre un “asado” israelí, alfajores y cifras humorísticas de apoyo financiero, vinculando la figura del presidente con estereotipos culturales argentinos.

La intervención de Idelman no fue una mera imitación física: el conductor Eyal Kitzis introdujo la parodia con ironías sobre la relación diplomática entre Argentina e Israel y provocó respuestas ficticias del “Milei” personificado que hacían reír al público local, mezclando elementos internacionales con referencias nacionales de Argentina. La escena terminó volviéndose viral en las redes sociales, donde fue compartida incluso por el propio presidente argentino con un “me gusta” desde su cuenta en X.

Este episodio se inscribe en una tradición más amplia de humor político internacional que, aunque rara vez focaliza en líderes latinoamericanos, encuentra en figuras excéntricas o altamente mediáticas —como es el caso de Milei, conocido por su estilo confrontativo. Ese mismo interés llegó a Estados Unidos. El ciclo “Saturday Night Live” (SNL), emitido por la cadena NBC y uno de los programas de sketch más influyentes del humor político norteamericano, dedicó un segmento donde incluyó a un personaje encarnado por Marcello Hernández que presentaba brevemente a un Milei ficticio.