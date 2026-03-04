Video: así se enteraba el segundo de Cúneo Libarona de su despido en Justicia

El recambio en el Ministerio de Justicia dejó una escena inesperada y reveladora del clima político que rodea al Gobierno. El secretario de Justicia Sebastián Amerio, número dos de Mariano Cúneo Libarona, se enteró de que dejaba su cargo en pleno plenario del Consejo de la Magistratura, mientras presidía una reunión oficial. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes y medios.

La situación ocurrió este miércoles 4 de marzo, en medio de una sesión del organismo encargado de la selección y control de jueces. Amerio encabezaba el plenario cuando alguien le mostró en su celular la noticia de los cambios en el Ministerio de Justicia. En ese instante tomó conocimiento de que ya no continuaría como viceministro.

El gesto fue inmediato: el funcionario miró el teléfono, hizo una pausa y mantuvo la compostura frente a los consejeros presentes. El episodio reflejó cómo los movimientos en el gabinete se precipitaron mientras la actividad institucional seguía su curso.

Amerio era considerado uno de los funcionarios con mayor influencia dentro del ministerio y respondía políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, una de las figuras clave del círculo de poder de la Casa Rosada. Desde su cargo había acumulado protagonismo en distintas áreas de la política judicial del Gobierno.

El episodio se produjo en paralelo a la confirmación de la salida de Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, uno de los pocos integrantes del gabinete original de Javier Milei que permanecían desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023.

La renuncia del ministro abrió un proceso de reconfiguración en una cartera estratégica para el Gobierno, especialmente en un contexto atravesado por reformas institucionales y debates judiciales sensibles. En ese marco fue designado como nuevo titular del área Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente con trayectoria en el mundo judicial y político.

Dentro de esa reconfiguración también se definió el reemplazo de Amerio. Según trascendió, será sustituido por Viola, un dirigente cercano a Karina Milei y señalado en el ámbito judicial como “sobrino” de la jueza María Servini.